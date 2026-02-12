中共25機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

快訊

中央社／ 台北12日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲17架次共機，其中14架次逾越中線進入北部、西南及東南部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共25機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天下午發布新聞稿指出，自昨天上午7時44分起，陸續偵獲中共殲16、轟6K及運油20等各型主、輔戰機計11架次出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午8時40分至昨天上午10時35分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機，其中2架逾越海峽中線。

國軍於昨天上午8時10分至昨天上午11時45分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共12架次主、輔戰機及直升機，部分中共軍機的飛行活動範圍延伸至台灣東南空域。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 中共 國軍

