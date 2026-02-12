美軍售順位以戰略重要者優先 專家：可視為對台支持

美國將重新調整武器的客戶名單排序，優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性國家。美專家分析，優先提供給戰略重要者可視為對台支持，但有關國防支出部分聽起來像是進一步向台灣施壓（或特別是針對在野黨），要求推動國防特別預算及其他改革計畫。

美國總統川普（Donald Trump）上週簽署一項行政命令，以建立「美國優先軍備移轉戰略」（AmericaFirst Arms Transfer Strategy）。在此戰略下，美國將優先出售和移轉軍事裝備給自身投入國防能力、在美國計畫和行動中具有關鍵角色或地理位置、或對美國經濟安全有所貢獻的夥伴。

美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，若執行得當，這項新的對外軍售指導方針確實會有所助益。然而，對於緩解像是台灣等許多國家遭遇的交付積壓問題，這只是所需改革的冰山一角。

過去多年來，美國對外軍售採取「先到先得」的方式交付，路透社報導，這項行政命令代表華府武器銷售政策出現重大轉變。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）主任鄭哲軒（John Dotson）向中央社記者表示，就台灣而言，這項戰略有關關鍵地理位置及與美國經濟利益連結的描述，可被視為對台灣「不明言」的支持。

不過，他指出，關於「自身投入國防」這一點，聽起來更像是進一步向台灣施壓（或特別是針對在野黨），要求推動國防特別預算及其他國防改革計畫。

另一方面，這項新戰略還提及，美國將利用外國採購及資金來支持國內再工業化、擴大生產能力及提升美國國防工業基礎韌性。海軍軍官出身的鄭哲軒認為，這可被詮釋為未來軍售將優先考慮高單價的項目，例如飛機、飛彈及海馬士多管火箭系統（HIMARS）等重砲系統。

但他也說，目前這項戰略的文字表述仍算模糊，後續還需觀察政策如何落實。

美國國務院日前指出，已向台方明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約新台幣1.25兆元）的特別國防採購預算。美國國會議員近期也接連關切台灣在野黨阻擋為期8年、新台幣1.25兆元國防特別條例。

總統賴清德強調，國防特別條例遲未通過可能讓台灣跌出軍售優先名單、延宕關鍵武器裝備交付，更讓國際質疑台灣自我防衛決心，他呼籲朝野政黨年後開議即刻實質審議、儘速通過國防特別條例。

民眾黨團已表示，同意政院版國防特別條例付委，和民眾黨團版本併案審查。國民黨團則說，國民黨團會有自己的版本，將與民眾黨磋商，最後立法院通過的不會是政院版，在野黨不可能照單全收。