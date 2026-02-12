聽新聞
中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能
美商Shield AI 近日宣布，已與我國家中山科學研究院（NCSIST）簽署合約，將引進Shield AI 開發的Hivemind 平台，整合至中科院的智慧型無人系統中，用於執行自主任務與多系統、蜂群式協同作戰。
Hivemind 是Shield AI 開發的核心人工智慧軟體，可賦予無人系統具備「感知、決策與行動」能力。不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind 能夠即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下，安全且有效地完成任務。
Shield AI 去年已宣布與漢翔航空工業股份有限公司（AIDC）簽署團隊合作協議，已於台灣部署、支援並維運其產品，並正式啟用位於台北 101 的新辦公室。
