國民黨批賴政府 軍人加薪賴帳、沒士氣、武器變廢鐵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統今舉行記者會，盼朝野支持國防採購特別條例。國民黨反批賴總統帶頭違法，1.25兆元軍購「不能等」，法定軍人加薪卻「賴帳」？圖／國民黨提供
賴清德總統今舉行記者會，盼朝野支持國防採購特別條例。國民黨反批賴總統帶頭違法，1.25兆元軍購「不能等」，法定軍人加薪卻「賴帳」？賴總統說軍購不能等，難道軍人生計能等？1.25兆元簽得爽快，法定加薪卻推三阻四。請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。

國民黨指出，賴總統急著勒索立法院通過1.25兆元軍購，卻對早已三讀生效的「軍人待遇條例」視若無睹，甚至抹黑加薪是「違憲」。國民黨版修正案早在去年6月三讀通過，法定今年元旦上路，賴政府不編預算執行，還搞釋憲拖延。寧願花錢打官司，也不願依法發錢給國軍，帶頭違法才是破壞憲政倫理。

國民黨表示，賴清德稱法案「齊頭式」是大錯特錯，法案明定「戰鬥部隊有額外加給」，越辛苦領越多；更納入 CPI 成長3%調整機制，保障薪水不被通膨吃掉。這比只會喊口號的民進黨專業百倍。

「沒士氣，武器變廢鐵！」國民黨表示，法案保障義務役薪資不得低於法定最低工資（約2萬8590元），這是基本人權，要年輕人上戰場，卻連最低薪資都擋，賴政府根本是血汗慣老闆。賴清德說軍購不能等，難道軍人生計能等？請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。

國民黨 賴政府 軍人
高金素梅遭搜 在野陣營自危…藍委指與今年大選有關

賴總統歧視議員選上立委？王鴻薇：被彈劾的市長還當總統

【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

高市率領自民黨勝選 賴總統盼攜手面對區域挑戰 國台辦：散布媚日謬論

部隊鍋EP257|通資電軍不再是「軍」？轉型後會有什麼改變？

從今年1月起國防部所屬的通資電軍指揮部將有轉型動作。其轄下的通信單位將回歸陸軍，未來將轉型為重視網路戰、電子戰的專業部隊。對比大陸軍改也將被形容是「第五軍種」的戰略支援部隊，分割為信息支援部隊等三個兵種。 國軍與解放軍在通資電領域的戰略戰術，面對了什麼轉型問題?

特別預算提升國防產能 顧立雄估：4千億元產值、9萬個工作機會

總統府11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。國防部長顧立雄表示，國防特別預算條例若通過，可帶動國防自...

【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

賴清德總統擺出大陣仗，鼓吹通過1.25兆軍購特別預算，並且駁斥在野黨「政府有錢買軍火，不願為志願役官兵加薪」說法，宣稱完...

川習4月會面恐影響台美軍購？賴總統：目前訊息軍購案沒改變

賴清德總統今天再次召開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。對於將在4月登場的川習會是否影響對美軍購？賴總統說，目前接收到...

軍購條例卡關 顧立雄重申：齊頭式調薪無法反映專業特性

賴清德總統今天率國防部長顧立雄等將領官員召開記者會，再次喊話在野黨支持軍購特別條例。顧立雄重申，齊頭式地大幅調升單一勤務...

