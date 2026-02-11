國民黨批賴政府 軍人加薪賴帳、沒士氣、武器變廢鐵

賴清德總統今舉行記者會，盼朝野支持國防採購特別條例。國民黨反批賴總統帶頭違法，1.25兆元軍購「不能等」，法定軍人加薪卻「賴帳」？賴總統說軍購不能等，難道軍人生計能等？1.25兆元簽得爽快，法定加薪卻推三阻四。請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。

國民黨指出，賴總統急著勒索立法院通過1.25兆元軍購，卻對早已三讀生效的「軍人待遇條例」視若無睹，甚至抹黑加薪是「違憲」。國民黨版修正案早在去年6月三讀通過，法定今年元旦上路，賴政府不編預算執行，還搞釋憲拖延。寧願花錢打官司，也不願依法發錢給國軍，帶頭違法才是破壞憲政倫理。

國民黨表示，賴清德稱法案「齊頭式」是大錯特錯，法案明定「戰鬥部隊有額外加給」，越辛苦領越多；更納入 CPI 成長3%調整機制，保障薪水不被通膨吃掉。這比只會喊口號的民進黨專業百倍。

「沒士氣，武器變廢鐵！」國民黨表示，法案保障義務役薪資不得低於法定最低工資（約2萬8590元），這是基本人權，要年輕人上戰場，卻連最低薪資都擋，賴政府根本是血汗慣老闆。賴清德說軍購不能等，難道軍人生計能等？請賴政府立刻依法行政，把該給弟兄的錢發下來。