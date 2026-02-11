11架次共機上午起執行海空聯訓 國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北11日電

國防部今天表示，自上午7時44分起，陸續偵獲11架次共機出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部下午發布新聞稿指出，自上午7時44分起，陸續偵獲中共殲16、轟6K及運油20等各型主、輔戰機計11架次出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」。

另外，根據國防部上午的共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8艘共艦、1艘公務船及9架次共機，其中6架次逾越台灣海峽中線並侵擾西南、東部空域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 飛彈 國軍
川習4月會面恐影響台美軍購？賴總統：目前訊息軍購案沒改變

賴清德總統今天再次召開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。對於將在4月登場的川習會是否影響對美軍購？賴總統說，目前接收到...

軍購條例卡關 顧立雄重申：齊頭式調薪無法反映專業特性

賴清德總統今天率國防部長顧立雄等將領官員召開記者會，再次喊話在野黨支持軍購特別條例。顧立雄重申，齊頭式地大幅調升單一勤務...

部隊鍋EP257|通資電軍不再是「軍」？轉型後會有什麼改變？

從今年1月起國防部所屬的通資電軍指揮部將有轉型動作。其轄下的通信單位將回歸陸軍，未來將轉型為重視網路戰、電子戰的專業部隊。對比大陸軍改也將被形容是「第五軍種」的戰略支援部隊，分割為信息支援部隊等三個兵種。 國軍與解放軍在通資電領域的戰略戰術，面對了什麼轉型問題?

特別預算提升國防產能 顧立雄估：4千億元產值、9萬個工作機會

總統府11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。國防部長顧立雄表示，國防特別預算條例若通過，可帶動國防自...

【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

賴清德總統擺出大陣仗，鼓吹通過1.25兆軍購特別預算，並且駁斥在野黨「政府有錢買軍火，不願為志願役官兵加薪」說法，宣稱完...

賴總統明親上火線說明軍購特別條例 民眾黨團：別假借強化國防撈油水

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，賴清德總統明天將親上火線說明政策方向。民眾黨立法院黨...

