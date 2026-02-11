11架次共機上午起執行海空聯訓 國軍嚴密監控
國防部今天表示，自上午7時44分起，陸續偵獲11架次共機出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
國防部下午發布新聞稿指出，自上午7時44分起，陸續偵獲中共殲16、轟6K及運油20等各型主、輔戰機計11架次出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋從事「遠海長航暨海空聯訓」。
另外，根據國防部上午的共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲8艘共艦、1艘公務船及9架次共機，其中6架次逾越台灣海峽中線並侵擾西南、東部空域。
國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
