11架次共機上午起執行海空聯訓 國軍嚴密監控

從今年1月起國防部所屬的通資電軍指揮部將有轉型動作。其轄下的通信單位將回歸陸軍，未來將轉型為重視網路戰、電子戰的專業部隊。對比大陸軍改也將被形容是「第五軍種」的戰略支援部隊，分割為信息支援部隊等三個兵種。 國軍與解放軍在通資電領域的戰略戰術，面對了什麼轉型問題?

2026-02-11 13:56