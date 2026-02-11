特別預算提升國防產能 顧立雄估：4千億元產值、9萬個工作機會

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統（中）上午在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，海軍司令蔣正國上將（左起）、參謀總長梅家樹上將、副總統蕭美琴 、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、空軍司令鄭榮豐上將等出席，再度呼籲在野黨支持國防採購特別條例及預算。記者曾學仁／攝影
賴清德總統（中）上午在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，海軍司令蔣正國上將（左起）、參謀總長梅家樹上將、副總統蕭美琴 、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修上將、空軍司令鄭榮豐上將等出席，再度呼籲在野黨支持國防採購特別條例及預算。記者曾學仁／攝影

總統府11日舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。國防部長顧立雄表示，國防特別預算條例若通過，可帶動國防自主產能、帶動經濟效益，也可以帶動人力資源利用；粗估可以帶來4,000億元產值，增加約九萬個工作機會。

賴清德總統提到，高市早苗首相之所以贏得日本廣大民眾的支持，除了強化日本國力，讓日本強大富裕以外，她也展現了日本將共同攜手友盟、維護區域和平穩定的決心，所以台灣也應該要這樣做。

賴總統指出，美國的國家安全戰略報告特別強調四個重點：第一，美國希望顧及本身國土安全；第二，美國把力量移到印太，穩定印太避免中國勢力擴充，維持印太穩定；第三，希望集體防禦、責任分攤；第四，美國希望再公約化。

美國在公約化方面，賴總統說，在對等關稅之中，包括台灣、日本、韓國、印太的製造業大國，都會前往美國投資。至於集體防禦、責任分擔，台灣、日本、韓國、菲律賓、印度都在做，美國本身也在做，美國今年的國防預算將近一兆美元，歐洲也在提高國防預算。

日前川習會討論台灣軍購議題，賴總統表示，台美這一筆軍購沒有改的。固然中國極力阻擋，比如2005年軍購在程序委員會被擋了69次，最終這個軍購案就流產了。如今面對日益複雜的區域情勢，中國的威脅越來越嚴重，台灣這筆國防特別預算一定要順利通過。

顧立雄說明，國防特別預算分成軍購、商購，跟國內委製。有關軍購，我方跟美方做了很綿密的溝通，經由美方同意供售，建置我方不對稱戰力，強化我方防衛韌性所必要的事項。這攸關我方能否形成有效嚇阻的力量，在整個印太特別是第一島鏈國家之中，扮演最重要的樞紐角色。

商購的部分，顧立雄指出，根據所需，將透過最快獲得的途徑，來取得防衛能力。國內委製的部分，我方有無人機、無人艇，提升國防自主能量，創造作戰韌性。

顧立雄表示，國防自主，也就是台灣可以自主生產的能量，可以帶動經濟效益，也可以帶動人力資源使用。國防部粗估，應該可以帶來4,000億元產值，增加差不多9萬個工作機會。這是一個完整的計畫，八年的預算通過之後，就會有一個穩定的經費預算來源。

美國 日本 顧立雄 國防特別預算
