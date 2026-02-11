【重磅快評】爭軍人加薪叫錯誤連結？賴清德顧立雄邏輯大謬誤

賴清德總統擺出大陣仗，鼓吹通過1.25兆軍購特別預算，並且駁斥在野黨「政府有錢買軍火，不願為志願役官兵加薪」說法，宣稱完全是錯誤連結。

國防部長顧立雄解釋，齊頭式大幅調整單一勤務加給，無法合理反應各項勤務專業特性，也無法提供足夠誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位。正確作法是考量各項勤務的專業性、任務繁重度、危險性等因素，訂定不同的發放對象跟金額。為強調現行策略確實有效，顧立雄指出，國軍志願役人力數字，去年比前年增加了三千人，目前編現比已經達到八成。

國軍志願役增加三千人、編現比回升至八成，當然是正面消息。然而從賴總統到顧部長的說法也顯示，他們其實是「問A答B」，若非當年邏輯學考試不及格，就是明知事實並非如此，仍然刻意偷偷置換問題焦點。

在野黨立委去年提案修法，將「志願役加給」由每月一萬元增至三萬元，賴總統隨即宣布，改為一萬三千至一萬五千元，同時將「戰鬥部隊加給」由每月三千至五千元，調至七千至一萬二千元。「反對齊頭平等」的說法，在那時就已出自國防部之口。

然而關鍵是，調升「志願役加給」與「戰鬥部隊加給」，兩者並非互斥關係，在野陣營從頭到尾，沒有任何人反對戰鬥部隊加給的調升。且以立委所提的方案，每年增加金額近三百億元，相較於近年國防預算的提升，即使兩者同時提升，也非政府財力所不能負擔。

顧部長說法如果成立，必須建立在一個前提下：就是如今國軍「戰鬥部隊」仍然人力不足，「非戰鬥部隊」則已人力充足甚至過剩，也就是沒有「不足」只有「不均」。倘若如此，的確不該「普加」，只應針對人力不足的單位單獨調薪。

然而，事實狀況當真如此？顧部長特別提及，國軍編現比回到八成，顯然把此當成正面消息來宣講。然而別忘記，前幾年國防部反覆標榜的編現比「合理水位」是九成。如今足足少了一成，距離「足夠」還有極大距離。更別忘記，如今主戰單位也已編入部分義務役人員。編現比的提升，有多少是來自這些人的挹注？

換言之，國軍今天的人力問題，絕不僅是「不均」而已，根本是整體的「不足」。因此國防部去年提升戰鬥部隊加給，絕對值得肯定，但從整體數字來看，還是不夠。

另方面則是，行政部門覺得立院修法不合理，便可以逕自不遵守，不按期規定編列預算？軍人待遇條例既然已經依法公布生效，即使政院向大法官提請釋憲，在作出判決之前，也得先依法編列預算，行政院卻悍然不顧。尤其按照賴政府的解釋，如今的「五人憲判」已經具備合法性與正當性，那起碼也該向五位大法官提出暫時處分，要求先不編列這筆預算。問題是，政院至今都未出提。所以結論是；只要「我認為不合理」的法律，就可以不執行！