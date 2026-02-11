川習4月會面恐影響台美軍購？賴總統：目前訊息軍購案沒改變
賴清德總統今天再次召開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。對於將在4月登場的川習會是否影響對美軍購？賴總統說，目前接收到的訊息顯示這筆軍購並沒有改變。他強調台灣這筆國防預算一定要順利通過，才能代表台灣的決心和善盡國際責任。
賴總統率國防部長顧立雄及三軍將領開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。駐台外媒詢問，面對將在4月登場的川習會，是否擔憂川普政府會以凍結軍售作為交換籌碼？
賴總統表示，目前接收到的訊息顯示這筆軍購並沒有改變，固然中國大陸會極力阻擋，他先前說過，2005年軍購預算因在野黨阻擋69次而流產，希望在日益複雜的區域情勢中，面對中國大陸威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過，才能代表台灣的決心和善盡國際責任，不希望成為區域和平穩定的破口。
他強調，確實先前的川席通話有提到軍購問題，不過這份軍購很切合台灣的防衛需求，也有助於穩定印太和平，是相當重要的國防預算。
賴總統指出，美國國家安全戰略強調四項重點，包括美國要顧及國土安全、要穩定印太避免中國大陸的擴張危及印太穩定；並且主張「集體防禦、責任分攤」以及美國的再工業化。他強調，對於「集體防禦、責任分攤」，日、韓、菲等國都在做，美國本身的國防預算已達1兆美元，2027年還要達到1.5兆美元，包括北約等國也都在提高國防預算。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。