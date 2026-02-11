川習4月會面恐影響台美軍購？賴總統：目前訊息軍購案沒改變

快訊

聯合報／ 記者李人岳張文馨／台北即時報導
賴清德總統再次召開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。對於將在4月登場的川習會是否影響對美軍購？賴總統表示，目前接收到的訊息顯示這筆軍購並沒有改變。記者曾學仁／攝影
賴清德總統今天再次召開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。對於將在4月登場的川習會是否影響對美軍購？賴總統說，目前接收到的訊息顯示這筆軍購並沒有改變。他強調台灣這筆國防預算一定要順利通過，才能代表台灣的決心和善盡國際責任。

賴總統率國防部長顧立雄及三軍將領開記者會，喊話在野黨速審軍購特別條例。駐台外媒詢問，面對將在4月登場的川習會，是否擔憂川普政府會以凍結軍售作為交換籌碼？

賴總統表示，目前接收到的訊息顯示這筆軍購並沒有改變，固然中國大陸會極力阻擋，他先前說過，2005年軍購預算因在野黨阻擋69次而流產，希望在日益複雜的區域情勢中，面對中國大陸威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過，才能代表台灣的決心和善盡國際責任，不希望成為區域和平穩定的破口。

他強調，確實先前的川席通話有提到軍購問題，不過這份軍購很切合台灣的防衛需求，也有助於穩定印太和平，是相當重要的國防預算。

賴總統指出，美國國家安全戰略強調四項重點，包括美國要顧及國土安全、要穩定印太避免中國大陸的擴張危及印太穩定；並且主張「集體防禦、責任分攤」以及美國的再工業化。他強調，對於「集體防禦、責任分攤」，日、韓、菲等國都在做，美國本身的國防預算已達1兆美元，2027年還要達到1.5兆美元，包括北約等國也都在提高國防預算。

國防預算 軍購 美國 賴清德 川習會
