軍購條例卡關 顧立雄重申：齊頭式調薪無法反映專業特性

賴清德總統今天率國防部長顧立雄等將領官員召開記者會，再次喊話在野黨支持軍購特別條例。顧立雄重申，齊頭式地大幅調升單一勤務加給，不但無法合理反映各項勤務的專業特性，也不能吸引官兵到任務繁重的單位服務，甚至惡化問題。

農曆年前，賴總統率顧立雄、參謀總長梅家樹召開記者會，再次喊話在野黨支持軍購特別條例，他強調，近期有輿論指出預算延宕是因政府沒有編列志願役加薪3萬元有關，但這是錯誤連結，民進黨比國民黨更照顧國軍，過去10年已經4度替軍公教加薪。

顧立雄指出，從2017到2025年，軍公教調薪共計27次，其中國軍調整各項勤務加給達23次，包括調升戰鬥部隊加給7次，地域加給4次，士官長專業加給1次和士官督導長職務加給1次。同時根據各種勤務的特性檢討網路戰、空降特戰、儀隊和軍法等加給，去年也獲行政院核定調升5項加給，配合軍公教加薪和改建、整建營舍與職務宿舍等改善福利措施，到去年底為止，人力編現比提升到80%、留營率達87.2%，志願役人力比2024年增加了3000人。

他強調，國軍的勤務加給必須考量各項勤務專業性、任務繁重程度以及危險性等因素，分別訂定不同對象、金額。齊頭式地大幅調升單一勤務加給數額，不但無法合理反映各項勤務專業特性，也不能提供誘因吸引官兵到任務繁重的單位服務，甚至惡化問題。

顧立雄說，他上任以來一直重視士官兵福利，也依據勤務的專業特性、繁重程度，持續全面檢討修訂各項勤務加給，期望照顧官兵眷屬。期望朝野政黨都能體會，增加國防預算不僅是籌購新式裝備，讓國軍取得新式裝備，提升自信，讓戰力更充實，成為有能力的重要嚇阻力量。