總統：固然中國大陸極力阻擋 美國對台軍售案沒有改變

面對中國極力阻止美國對台軍售，外界關切與國防採購特別條例有關的美國對台軍售案是否生變。總統賴清德今天表示，固然中國極力阻擋，但目前為止，台灣所接收到的訊息是「這筆軍購一直沒有改變」。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴總統親自出席發表談話，再次說明推動國防特別條例的戰略思維與政策方向；除副總統蕭美琴陪同外，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將也於賴總統談話後接續簡報。

媒體詢問，面對美國總統川普與中國國家主席習近平4月將進行川習會，是否擔心北京藉此施壓美國凍結軍售，以及軍售成為川普與習近平的交易條件。

針對特別預算的對美軍購，賴總統說，從顧立雄和梅家樹的說明，軍購是非常切合台灣防衛的需求，不僅有助於保護台灣，也有助於穩定印太和平，是非常重要的國防預算。

賴總統提到，美國國家安全戰略報告強調4個重點，第一個重點是美國希望顧及國土安全；第二個重點是將會把力量移到印太以穩定印太，避免中國勢力擴充，危及印太穩定；第三是希望集體防禦責任分攤；第四是希望美國「再工業化」，而美國再工業化的議題，在對等關稅裡面，包含日本、韓國、台灣等印太製造業大國，都會前往美國投資與協助。

賴總統說，集體防禦責任分攤方面，台、日、韓、菲律賓，甚至印度各國都在進行，美國本身也都在做，美國今年國防預算將近1兆美元，川普也特別提到，美國2027年的國防預算要高達1.5兆美元，世界民主陣營，包括美國、印太各國、歐洲都在提高國防預算。

即使中國極力阻擋，總統表示，目前為止，台灣所接收到的訊息是「這筆軍購一直沒有改變」。

賴總統強調，2005年的軍購案就是在野黨沒有支持，在立法院程序委員會擋了69次，最終軍購案流產，所以希望在日益複雜的區域情勢，中國威脅越來越嚴重，台灣這筆國防預算一定要順利通過，這代表台灣決心，也代表台灣善盡國際社會責任，「我們也不希望台灣成為印太和平穩定的破口」，這是大家的共識。