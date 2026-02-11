駁國防條例卡關因未幫軍人加薪 總統：已調23項加給

快訊

中央社／ 台北11日電

總統賴清德今天表示，近期有輿論指國防特別條例延宕，與政府沒有編列在野黨立委先前提案替志願役官兵一律每月加薪新台幣3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，這是完全錯誤的連結。他說，過去10年，執政團隊4度為軍公教加薪，累計調幅達14%，也完成23項加給調升。

總統府上午舉行「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，由賴總統說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，除副總統蕭美琴陪同出席外，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將、空軍司令鄭榮豐上將也到場。

賴總統致詞時表示，近期有輿論指出國防特別條例的延宕，與政府沒有編列在野黨立委先前提案替志願役官兵一律每月加薪新台幣3萬元有關，並批判政府不照顧軍人，他要嚴正聲明這是完全錯誤的連結。

賴總統說，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍，過去10年，執政團隊除了4度為軍公教加薪，累計調幅達到14%以外，並為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建，更完成23項加給調升，照顧國軍權益，光是去年，他便調薪5項加給，每年增加支出138億元。

總統表示，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姊妹可以支領的項目，本來就有不同的加給設計，在野黨立委所推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量，有礙軍中倫理，不利軍中領導。

因此，賴總統說，行政院已經提出釋憲，若合憲，則以追加預算回補。身為民主法治的國家，一定要「合法、合憲」提升軍人福利待遇。唯有制度正確，保障才能夠穩定，全體國軍也才能夠安心。

總統說，政黨之間可以競爭，政策也可以充分溝通讓民眾選擇，但攸關國安、主權與基本生存的國防，更應該要是攜手團結、一致對外。

賴總統說，面對各種質疑，軍方和執政團隊從未要求國會無條件通過任何國防預算，而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明預算規劃與運用，立委可以審查通過。

國防部 國軍
