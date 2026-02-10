防走私、非洲豬瘟等 金門海巡岸海聯合威力掃蕩

春節將至，為防中國籍漁船越界及走私偷渡，並杜絕非洲豬瘟疫病入侵等，海巡署第十二巡防區指揮部今天啟動「115年春節前夕擴大威力掃蕩」，構築邊境防禦安全網。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天透過新聞稿說明，農曆春節將至，國內各項民生物資需求大增。為防範中國籍漁船越界及走私偷渡情事，並杜絕非洲豬瘟疫病入侵，海巡署第十二巡防區指揮部今天晚間6時展開「115年春節前夕擴大威力掃蕩」。

金馬澎分署指出，此次岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩，由第十二巡防區指揮部統合金馬澎分署第九岸巡隊、艦隊分署第九海巡隊、金門查緝隊及海巡署偵搜犬區隊等單位，並運用各項應勤及紅外線熱影像等裝備巡查金門海域、海岸地區，針對岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等治安熱點巡緝發掘不法。

金馬澎分署表示，此次威力掃蕩同步提升港口、冷凍貨櫃及小三通旅客安全檢查能量，並協同檢、警、調及國防等單位打擊犯罪，構築邊境防禦安全網，嚴守國境門戶。

海巡署第十二巡防區表示，呼籲民眾於海上、港口岸際發現違常情事，可撥打118免費報案專線，海巡單位人員將第一時間到場應處。