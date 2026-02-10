賴總統明親上火線說明軍購特別條例 民眾黨團：別假借強化國防撈油水

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，賴清德總統明天將親上火線說明政策方向。民眾黨立法院黨團今天表示，誠懇拜託賴總統苦民所苦，不要假借強化國防撈油水，「要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪。」

賴總統明天上午將主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，與會人員包括副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將。據了解，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將及空軍司令鄭榮豐上將也會全數到場。

民眾黨立法院黨團晚間表示，總統府一方面假裝遞出橄欖枝，宣稱過年後要找五院院長茶敘，另一方面卻造謠在野黨不審軍購條例，前幾天開戰車擺拍還不夠，現在連三軍都要帶出來當道具，誠懇拜託賴總統苦民所苦，不要假借強化國防撈油水。

民眾黨團指出，根據美國政府公布的發價書，確認售台軍武僅有3000多億元，民眾黨團版本軍購特別條例全數列入，編列4000億元預算綽綽有餘，民進黨政府卻一定要1.25兆元，「到底是什麼心態？民進黨不要再擋國防，開議就來審。」

民眾黨團表示，賴總統堅持拒絕分期編列，一次就要開出1.25兆元鉅額支票，彷彿民進黨政府已經黑箱承諾，大筆一揮就要人民埋單，「說什麼十萬火急，只是要逼著人民和國會空白授權」，民眾黨團版本早已一讀付委，本會期開議後就能馬上審查。

民眾黨團重申，民眾黨支持提升我國國防自主能力，然而1.25兆元軍購預算已經超過今年度總預算3分之1，「如此鉅額，絕對不可能也不應該只因為民進黨的情勒就草草放行」，自由當然不是免費，但是台灣人的血汗錢，更不該任人予取予求。

民眾黨團說，賴總統既然要開記者會，那就請對國人說明清楚，為何美國政府軍購發價書僅不到4000億元，我國政府卻獅子大開口，一下就想要討1.25兆元？「民進黨別再擋國防、不要只會情勒，民眾黨團已經準備好，開議就來審。」