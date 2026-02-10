春節前中國海警船連2天侵擾金門 海巡併航阻隔

繼4艘中國海警船昨天侵擾金門水域，今天下午相同4艘海警船再擾金門，海巡巡防艇併航阻隔；海巡署表示，隨春節接近，海巡持續以科技執法及岸海應變機制建構堅實防線。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，繼昨天中國海警船編隊侵擾金門水域後，今天下午2時許，第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船於金門南方水域有集結趨勢，立即指派巡防艇於關鍵位置部署。

金馬澎分署指出，下午3時，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」4艘船採兩兩編隊模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入金門限制水域，海巡署4艘巡防艇採「一對一」併航阻隔拒止其深入；4艘海警船最終於下午5時轉向，航出金門限制水域。

海巡署表示，「我國對於金門水域擁有絕對管轄權，任何企圖以灰色地帶衝突模糊我國主權之作為均不會得逞」，海巡署以實際執法行動，破除中方所謂「常態執法」認知作戰。

海巡署指出，隨著春節假期逐步接近，海巡將持續透過科技執法及岸海應變機制，建構堅實防線，全力守護國家主權與安全。