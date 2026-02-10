快訊

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

春節前中國海警船連2天侵擾金門 海巡併航阻隔

中央社／ 金門10日電

繼4艘中國海警船昨天侵擾金門水域，今天下午相同4艘海警船再擾金門，海巡巡防艇併航阻隔；海巡署表示，隨春節接近，海巡持續以科技執法及岸海應變機制建構堅實防線。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，繼昨天中國海警船編隊侵擾金門水域後，今天下午2時許，第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船於金門南方水域有集結趨勢，立即指派巡防艇於關鍵位置部署。

金馬澎分署指出，下午3時，中國海警「14603」、「14529」、「14609」及「14530」4艘船採兩兩編隊模式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入金門限制水域，海巡署4艘巡防艇採「一對一」併航阻隔拒止其深入；4艘海警船最終於下午5時轉向，航出金門限制水域。

海巡署表示，「我國對於金門水域擁有絕對管轄權，任何企圖以灰色地帶衝突模糊我國主權之作為均不會得逞」，海巡署以實際執法行動，破除中方所謂「常態執法」認知作戰。

海巡署指出，隨著春節假期逐步接近，海巡將持續透過科技執法及岸海應變機制，建構堅實防線，全力守護國家主權與安全。

海巡署 金門 中國海警船
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市警維護春節前交通 延長基隆路調撥車道時間

整理包／過年垃圾車哪天來？9天連假把握這2天 全台春節清運時間一次看

中國4海警船春節前夕侵擾金門 海巡部署拒止驅離

4艘大陸海警船侵入金門限制水域 海巡超前部署成功驅離

相關新聞

賴總統明親上火線說明軍購特別條例 民眾黨團：別假借強化國防撈油水

行政院會去年提出對美軍購特別條例，至今未能交付立法院相關委員會審查，賴清德總統明天將親上火線說明政策方向。民眾黨立法院黨...

不放過每一梯！張麗善年探視2千役男 讓雲林子弟感受有縣府當靠山

雲林縣政府為宣傳政策，並讓在地子弟感受有「縣府當靠山」，縣長張麗善上任後祭出「每梯次役男縣府必探視」的勞軍行程，一年探視...

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明親上火線向國人說明

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統明上午10時將親上火線舉行記者會發表談話，再次向國人...

蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

副總統蕭美琴昨日前往新竹地區勗勉空軍部隊，特別的是，在軍聞社提供蕭副總統與官兵合影的照片中，背景的35快砲在砲座及砲管上...

蕭副總統慰勉防砲部隊 35快砲無人機防護網剪裁合宜

蕭美琴副總統昨天前往新竹地區空軍部隊慰勉，與防砲官兵在35快砲前合影留念，這門快砲覆上防止無人機攻擊的防護網。

C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。