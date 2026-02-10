快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

不放過每一梯！張麗善年探視2千役男 讓雲林子弟感受有縣府當靠山

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供

雲林縣政府為宣傳政策，並讓在地子弟感受有「縣府當靠山」，縣長張麗善上任後祭出「每梯次役男縣府必探視」的勞軍行程，一年探視役男數逼近2千人，春節前夕，張麗善今率隊到台南大內營區，帶上炸雞與珍奶「超強補給」探視雲林役男，不忘爭取役男退伍後留在雲林拚經濟。

張麗善今下午率領民政處長蕭德恕及多名鄉鎮長到台南大內營區跨縣市探視陸軍第252梯次、129名雲林籍役男，不僅送上加菜金，更準備年輕人最愛的炸雞、飲料與當季水果，並發送新春福袋。

張麗善除勉勵役男珍惜在陸軍步兵137旅旅長邵裕勝上校帶領下的鍛鍊機會，溫情喊話後，不忘宣政策、攬才。她告訴役男，縣府近年積極推動「9加1產業園區」，更有封測大廠「矽品」進駐設廠，創造大量高薪就業機會，希望大家退伍後不必再離鄉背井，回雲林就能找到好工作，扎根發展。

蕭德恕表示，縣長堅持只要是雲林子弟入伍，縣府團隊就要到場關懷。一年下來，探視役男總數接近2000人，在各縣市間極為罕見，團隊的關懷化解了役男軍旅苦之苦。

蕭德恕表示，除實地探視，縣府設有役男申訴服務專線（0800-533-885）。無論是軍中生活管理還是個人權益受損，只要一通電話，縣府團隊就是子弟兵最堅實的靠山，讓役男安心、家長放心。

雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善今到台南勞軍並發送新春福袋。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善（左）今到台南勞軍並致贈加菜金。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善（左）今到台南勞軍並致贈加菜金。圖／雲林縣府提供

役男 雲林 張麗善
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北港糖廠市地重劃竣工 糖業鐵道文化串聯宗教觀光

雲林將砸近億元啟動全台最大3年空汙研究 揪斗六、崙背「紅害」兇手

雲林智慧農業救果園不再看天吃飯 無花果損失率降到5%

雲林斗六5米招財神貓現身 「要拜罐罐嗎？」廟方幽默回覆了

相關新聞

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明親上火線向國人說明

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統明上午10時將親上火線舉行記者會發表談話，再次向國人...

不放過每一梯！張麗善年探視2千役男 讓雲林子弟感受有縣府當靠山

雲林縣政府為宣傳政策，並讓在地子弟感受有「縣府當靠山」，縣長張麗善上任後祭出「每梯次役男縣府必探視」的勞軍行程，一年探視...

蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

副總統蕭美琴昨日前往新竹地區勗勉空軍部隊，特別的是，在軍聞社提供蕭副總統與官兵合影的照片中，背景的35快砲在砲座及砲管上...

蕭副總統慰勉防砲部隊 35快砲無人機防護網剪裁合宜

蕭美琴副總統昨天前往新竹地區空軍部隊慰勉，與防砲官兵在35快砲前合影留念，這門快砲覆上防止無人機攻擊的防護網。

C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已...

白宮表態 強力支持台加碼軍費

行政院提出新台幣一點二五兆元國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。