不放過每一梯！張麗善年探視2千役男 讓雲林子弟感受有縣府當靠山

雲林縣政府為宣傳政策，並讓在地子弟感受有「縣府當靠山」，縣長張麗善上任後祭出「每梯次役男縣府必探視」的勞軍行程，一年探視役男數逼近2千人，春節前夕，張麗善今率隊到台南大內營區，帶上炸雞與珍奶「超強補給」探視雲林役男，不忘爭取役男退伍後留在雲林拚經濟。

張麗善今下午率領民政處長蕭德恕及多名鄉鎮長到台南大內營區跨縣市探視陸軍第252梯次、129名雲林籍役男，不僅送上加菜金，更準備年輕人最愛的炸雞、飲料與當季水果，並發送新春福袋。

張麗善除勉勵役男珍惜在陸軍步兵137旅旅長邵裕勝上校帶領下的鍛鍊機會，溫情喊話後，不忘宣政策、攬才。她告訴役男，縣府近年積極推動「9加1產業園區」，更有封測大廠「矽品」進駐設廠，創造大量高薪就業機會，希望大家退伍後不必再離鄉背井，回雲林就能找到好工作，扎根發展。

蕭德恕表示，縣長堅持只要是雲林子弟入伍，縣府團隊就要到場關懷。一年下來，探視役男總數接近2000人，在各縣市間極為罕見，團隊的關懷化解了役男軍旅苦之苦。