促速通過軍購特別預算條例 賴總統明親上火線向國人說明

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統明上午10時將親上火線舉行記者會發表談話。圖／聯合報系資料照
行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，賴清德總統明上午10時將親上火線舉行記者會發表談話，再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，也盼朝野共同支持國防特別條例與特別預算。國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹也將簡報整體軍事投資方向、採購細節等。

賴總統明上午10將主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，副總統蕭美琴也將陪同出席。此外，據了解，國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，將在賴總統發表談話後接續簡報，從整體軍事投資方向、裝備採購細節到官兵待遇與福利制度，完整說明政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策思維。

據指出，陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國，空軍司令鄭榮豐也將與會，象徵三軍對國防特別預算的共同支持；也藉由公開說明與即時互動，強化社會對國防政策的理解與信任。

府方人士表示，賴總統去年11月以記者會形式提出八年1.25兆元國防特別預算構想，盼加速建構不對稱戰力與多層次防衛體系，但相關條例至今仍卡關於立法院。在野黨以「軍方不重視基層薪資、預算通過不肯無法執行」為藉口強力杯葛，相關指控雖非事實，卻已在國內與國際引發不必要的曲解與討論。

府方人士指出，放眼區域情勢，日本、韓國今年的國防預算突破1兆多並創歷史新高，以因應鄰近威權國家意圖侵擾的現實壓力。相較之下台灣八年1.25兆元的國防特別預算，以台灣經濟表現來說，不僅有能力承擔相應的國防投資，更有迫切的國家安全需求。

府方人士表示，賴總統將透過此次記者會，再度強調國防特別預算的急迫性與重要性，並向國人清楚說明其對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，呼籲朝野共同以國家安全為重，期盼共同支持國防特別條例與國防特別預算，讓相關條例預算都能盡速完成審議通過。

