蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
蕭美琴副總統慰勞新竹地區空軍官兵，副總統的空軍B15飛行夾克配戴烏克蘭民間團體贈送的戰貓臂章。圖／總統府提供
蕭美琴副總統慰勞新竹地區空軍官兵，副總統的空軍B15飛行夾克配戴烏克蘭民間團體贈送的戰貓臂章。圖／總統府提供

副總統蕭美琴昨日前往新竹地區勗勉空軍部隊，特別的是，在軍聞社提供蕭副總統與官兵合影的照片中，背景的35快砲在砲座及砲管上架設了護網，空軍司令部證實，是國軍為防範無人機攻擊所新設的發明。

總統府昨日公布，副總統蕭美琴前往新竹地區勗勉空軍部隊，除了聽取簡報、視導生活環境外，並頒發加菜金，還購買發熱衣、砂鍋魚頭等補給品慰勞辛苦的國軍弟兄姐妹。總統府及軍聞社沒有詳細說明副總統視導的部隊，不過從府方提供照片背景中的針葉林木及山坡地貌可判斷，副總統造訪的即是樂山雷達站。

特別的是，在軍聞社提供蕭副總統與官兵合影的照片中，背景的35快砲在砲座及砲管上架設了護網，空軍司令部方面證實，這是國軍為防範無人機攻擊所新設的發明。根據照片，35快砲分別在砲座及可俯仰近90度的砲管上，分別以類似塑膠管材料架設支架，並鋪設紗網，藉以防禦自殺無人機的攻擊。

因應無人機在俄烏戰爭中的偵察、攻擊等不同領域的表現，各國紛紛考慮對無人機的防禦手段，軍方先前也曾公開在M60A3戰車上加裝的防護柵欄，以減少自殺型無人機對戰甲車輛造成的損害。

此外，在總統府提供的照片中，蕭副總統身穿空軍B15飛行夾克，左臂配戴一枚貓咪圖案臂章，臂章中的貓咪頭戴防彈頭盔，頭盔上烏克蘭的三叉戟國徽圖案，眼睛與背景也分別有藍黃相間的烏國國旗配色，充滿烏克蘭元素。根據報導，這是2024年4月蕭副總統以副總統當選人身分，參加民進黨主辦的「堅韌之島系列座談」時，獲得烏克蘭民間團體致贈的戰貓臂章。

副總統蕭美琴前往新竹地區勗勉空軍部隊，與官兵合影背景的35快砲在砲座及砲管上架設了護網，空軍司令部證實，是國軍為防範無人機攻擊所新設的發明。圖／軍聞社提供
副總統蕭美琴前往新竹地區勗勉空軍部隊，與官兵合影背景的35快砲在砲座及砲管上架設了護網，空軍司令部證實，是國軍為防範無人機攻擊所新設的發明。圖／軍聞社提供

照片 空軍 蕭副總統 蕭美琴
