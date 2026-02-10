快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

金融時報：共機去年圍台軍演向國軍F-16放干擾彈

中央社／ 台北10日綜合外電報導

英國「金融時報」今天披露，去年12月底共軍在台灣周邊舉行「正義使命-2025」軍演期間，共軍戰機對國軍執行任務的F-16戰機進行施放干擾彈等異常危險的飛行動作。

金融時報引述知情人士和台灣國防部一份向美軍分享的報告指出，12月29日的危險動作包括一架殲-16（J-16）戰機向一架台灣戰機施放干擾彈。

3名知情人士表示，第一起危險事件是一架殲-16向國軍緊急升空監控穿越海峽中線共機的F-16施放干擾彈；第二起事件中，一架共軍殲-16「非常靠近」地飛在一架台灣F-16後方，「基本處於開火位置」。

不過3名知情人士指出，共軍對國軍戰機的舉動，尚未達去年12月初共軍戰機用雷達鎖定日本自衛隊戰機那種危險程度。

但他們將第一起事件類比共軍對菲律賓軍機的干擾；去年12月共軍戰機在南沙群島上空對菲國巡邏機施放干擾彈。

至於軍演期間第三起事件是在台灣西北方空域，當時一架殲-16緊貼在一架轟-6K（H-6K）轟炸機下方飛行，採取所謂「寄生」（piggybacking,指一架飛機緊貼另一架飛行以隱蔽存在）戰術，意圖不被台灣雷達發現。

兩名人士表示，這讓人聯想起以色列在1976年恩特貝突襲行動（Entebbe raid）使用的手法；當時以軍將士兵秘密運送至烏干達，營救遭劫持飛機上的人質。

一名知情人士說：「當他們被發現時，共軍飛行員將戰機側翻，展示機腹掛載的飛彈。」「這不像專業戰機飛行員應有的行為，更像是黑幫份子當街亮槍。」

熟悉事件的人士指出，共軍飛行員可能被要求執行超出正常訓練範圍的任務，或許反映出身兼中央軍委主席的習近平整肅軍方之舉，正干擾共軍指揮體系。

一名知情人士說：「更具侵略性的動作以及像1976年恩特貝行動那種罕見的飛行戰術，在在顯示飛行員被要求做平常不會做的事情。」

這名知情人士說，這或許與楊志斌在「正義使命」演習前兩週被任命為負責對台的東部戰區司令有關。在楊志斌接任前，解放軍5大戰區中有4個一度出現高層指揮職位懸缺。

印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）的台灣問題專家科瓦萊夫斯基（Ann Kowalewski）表示，習近平可能正對共軍加大施壓，以期在2027年之前具備奪取台灣的能力。

她說：「這可能導致共軍承擔更多風險，以向習近平展顯具備執行更複雜軍事任務的能力，從而提高發生衝突的可能。」

共軍 戰機 情人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

2026首度川習會！Politico：傳川普4月第一周訪問中國

美媒：川普4月初訪北京晤習近平 今年可望會面4次

高市選舉狂勝讓北京好尷尬 彭博：習近平陷入兩難困境

觸港版國安法 黎智英被判刑20年 川普曾促放人

相關新聞

C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已...

白宮表態 強力支持台加碼軍費

行政院提出新台幣一點二五兆元國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防...

4艘大陸海警船侵入金門限制水域 海巡超前部署成功驅離

春節將屆，中國海警船仍持續侵擾我國周邊海域。海巡署金馬澎分署表示，今下午第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵入金門限...

蕭美琴勗勉空軍部隊 自費購發熱衣、砂鍋魚頭慰勞官兵

農曆春節將至，副總統蕭美琴今上午前往新竹地區勗勉空軍部隊。總統府表示，蕭美琴抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行...

國軍開發AI衛星情蒐系統 有能量與盟友設台版「松樹谷」？

國防部長顧立雄近日證實，國軍今年會執行衛星影像AI自動辨識系統原型的開發，結合國安局蔡明彥2025年曾公開證實台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，因此大幅更新電腦設備，台灣提升情蒐科技，欲與西方盟友先進情報系統接軌的意圖明顯。

高市坐擁超高民意 對台增國防與情報交流

「自民黨勝選有助台灣增加與日本國防合作！」學者范世平9日在座談會上強調，日本首相高市大勝顯示台日的政治價值一致，包括親美、增加國防預算與抗中，未來在情報等面向會有更多合作；學者郭育仁強調，以前台灣部長級官員赴日無法跟同等官員交流，可趁機解除相關限制；前國防部長蔡明憲說，可加強海巡、危機處理合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。