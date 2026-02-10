快訊

憑什麼挑戰5,000元？穎崴坐穩股后 市場正在重算這筆帳

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分

聽新聞
0:00 / 0:00

C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已經決定轉向採購10架性能更先進的C-130J運輸機。記者李人岳／攝影
空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已經決定轉向採購10架性能更先進的C-130J運輸機。記者李人岳／攝影

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已經決定轉向採購10架性能更先進的C-130J運輸機，以維持空運支援能量。

空軍現有19架C-130H運輸機及1架暱稱為「法老王」的C-130HE電戰機，首批C-130H從1986年返國服役至今已近屆滿40年，空軍原本規劃「太武山三號」專案，從2025年起到2030年，替現有C-130H進行性能提升，主要項目包括整合座艙介面、增進海上搜救能力、模擬機、全球精準定位、機位回報、安全避撞等系統。不過傳出全案已經確定取消。

據指出，空軍原規畫以135億元進行數位座艙升級及航電更新，不過傳出美方在報價評估中加入FAA適航認證及多項結構強化項目，導致預算翻倍漲到250億元以上。軍方評估舊機即使升級，剩餘飛行受限仍有限，不如將資源轉投入籌購全新機種。

據了解，空軍先前提出的20架C-130H型運輸機性能提升案，已經提報結案；改為計畫採購10架全新C-130J運輸機。C-130J換裝新型發動機與六葉螺旋槳，動力增加且油耗降低；同時配備全數位化航電系統，可減少機組員人數。

根據軍方的計畫，未來若獲得美方同意出售C-130J，現有的C-130H舊機將保留部分，經檢整和交由國內廠商進行必要的更新後，與新機搭配運用。

空軍 美方 機組
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

交通部新春記者會 陳世凱：展望2026年 期盼3個升級

蕭美琴勗勉空軍部隊 自費購發熱衣、砂鍋魚頭慰勞官兵

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

相關新聞

C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已...

白宮表態 強力支持台加碼軍費

行政院提出新台幣一點二五兆元國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防...

4艘大陸海警船侵入金門限制水域 海巡超前部署成功驅離

春節將屆，中國海警船仍持續侵擾我國周邊海域。海巡署金馬澎分署表示，今下午第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵入金門限...

蕭美琴勗勉空軍部隊 自費購發熱衣、砂鍋魚頭慰勞官兵

農曆春節將至，副總統蕭美琴今上午前往新竹地區勗勉空軍部隊。總統府表示，蕭美琴抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行...

國軍開發AI衛星情蒐系統 有能量與盟友設台版「松樹谷」？

國防部長顧立雄近日證實，國軍今年會執行衛星影像AI自動辨識系統原型的開發，結合國安局蔡明彥2025年曾公開證實台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，因此大幅更新電腦設備，台灣提升情蒐科技，欲與西方盟友先進情報系統接軌的意圖明顯。

高市坐擁超高民意 對台增國防與情報交流

「自民黨勝選有助台灣增加與日本國防合作！」學者范世平9日在座談會上強調，日本首相高市大勝顯示台日的政治價值一致，包括親美、增加國防預算與抗中，未來在情報等面向會有更多合作；學者郭育仁強調，以前台灣部長級官員赴日無法跟同等官員交流，可趁機解除相關限制；前國防部長蔡明憲說，可加強海巡、危機處理合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。