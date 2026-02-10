C-130H運輸機升級案轉向 空軍擬改採購10架C-130J新機

空軍現有C-130H運輸機自首批返國服役已近40年，軍方原定替現有20架運輸機進行性能提升，不過傳出由於價格上漲，空軍已經決定轉向採購10架性能更先進的C-130J運輸機，以維持空運支援能量。

空軍現有19架C-130H運輸機及1架暱稱為「法老王」的C-130HE電戰機，首批C-130H從1986年返國服役至今已近屆滿40年，空軍原本規劃「太武山三號」專案，從2025年起到2030年，替現有C-130H進行性能提升，主要項目包括整合座艙介面、增進海上搜救能力、模擬機、全球精準定位、機位回報、安全避撞等系統。不過傳出全案已經確定取消。

據指出，空軍原規畫以135億元進行數位座艙升級及航電更新，不過傳出美方在報價評估中加入FAA適航認證及多項結構強化項目，導致預算翻倍漲到250億元以上。軍方評估舊機即使升級，剩餘飛行受限仍有限，不如將資源轉投入籌購全新機種。

據了解，空軍先前提出的20架C-130H型運輸機性能提升案，已經提報結案；改為計畫採購10架全新C-130J運輸機。C-130J換裝新型發動機與六葉螺旋槳，動力增加且油耗降低；同時配備全數位化航電系統，可減少機組員人數。

根據軍方的計畫，未來若獲得美方同意出售C-130J，現有的C-130H舊機將保留部分，經檢整和交由國內廠商進行必要的更新後，與新機搭配運用。