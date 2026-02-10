聽新聞
白宮表態 強力支持台加碼軍費

聯合報／ 國際中心、編譯盧思綸、記者鄭媁／連線報導
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會。記者葉信菉／攝影
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨晚出席日本天皇陛下華誕慶祝酒會。記者葉信菉／攝影

行政院提出新台幣一點二五兆元國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防開支強化嚇阻能力，直言樂見賴清德總統有意在二○三○年前提高軍費至ＧＤＰ的百分之五。

國會山報八日報導，台灣立法院僵局至今未見緩解跡象。白宮表態，將「強力」支持台灣透過改革以及承諾提高國防支出，提升防衛與嚇阻能力。

一名川普政府資深官員六日告訴國會山報，「我們歡迎賴總統宣布，計畫將台灣二○二六年國防支出提高到超過ＧＤＰ的百分之三，並於二○三○年提高至ＧＤＰ的百分之五」。

近來美國國會對中鷹派陸續發聲批評，參議院軍事委員會成員蘇利文上周在社群Ｘ發文表示，台灣立法院未能通過自我防衛所需的預算，同一時間反對黨國民黨正在北京與中共會面，並且規畫擴大交流，「不用天才也看得出來在搞什麼，向中共卑躬屈膝而縮減台灣國防經費，是在玩火」。

美國前副國安顧問、傳統基金會資深研究員葉望輝表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，在華府政界眼中絕非正面訊號。

此外，國民黨副主席蕭旭岑日前受訪時表示，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言職級「只比科長大一點」，引發熱議。美國國務院一名發言人對中央社表示，根據台灣關係法，ＡＩＴ處長是美國國務卿在台灣的代表，職級相當於使團團長。谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。

蕭旭岑昨接受「中午來開匯」網路專訪指出，他對谷立言沒有不敬之意，也能體諒美國總統川普一直沒派任ＡＩＴ理事主席，谷立言作為ＡＩＴ台北辦事處長，非常辛苦，「我只是就事論事，反映台灣人的感受」。他說，美國國務院助理國務卿就是司長，這沒有任何衝突；谷立言在台灣代表美國大使層級，這沒有問題，在國務院體系是屬於類似中將，這都是事實，他只是實話實說。

美國在台協會 谷立言 國防支出
相關新聞

行政院提出新台幣一點二五兆元國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊，白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防...

4艘大陸海警船侵入金門限制水域 海巡超前部署成功驅離

春節將屆，中國海警船仍持續侵擾我國周邊海域。海巡署金馬澎分署表示，今下午第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵入金門限...

蕭美琴勗勉空軍部隊 自費購發熱衣、砂鍋魚頭慰勞官兵

農曆春節將至，副總統蕭美琴今上午前往新竹地區勗勉空軍部隊。總統府表示，蕭美琴抵達後首先聽取任務簡報，了解同仁平時工作執行...

國軍開發AI衛星情蒐系統 有能量與盟友設台版「松樹谷」？

國防部長顧立雄近日證實，國軍今年會執行衛星影像AI自動辨識系統原型的開發，結合國安局蔡明彥2025年曾公開證實台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，因此大幅更新電腦設備，台灣提升情蒐科技，欲與西方盟友先進情報系統接軌的意圖明顯。

高市坐擁超高民意 對台增國防與情報交流

「自民黨勝選有助台灣增加與日本國防合作！」學者范世平9日在座談會上強調，日本首相高市大勝顯示台日的政治價值一致，包括親美、增加國防預算與抗中，未來在情報等面向會有更多合作；學者郭育仁強調，以前台灣部長級官員赴日無法跟同等官員交流，可趁機解除相關限制；前國防部長蔡明憲說，可加強海巡、危機處理合作。

海鯤潛航 試射自衛誘標

台船公司昨天發布國造「海鯤號」潛艦先前出海潛航測試畫面。影片可見下潛時船艏排氣噴出水霧，升降潛望鏡與天線，還試射一枚自衛...

