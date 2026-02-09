4艘大陸海警船侵入金門限制水域 海巡超前部署成功驅離

春節將屆，中國海警船仍持續侵擾我國周邊海域。海巡署金馬澎分署表示，今下午第十二巡防區再度偵獲4艘中國海警船編隊侵入金門限制水域，海巡署立即啟動春節安全維護勤務，超前部署海上兵力，全程監控並強勢驅離，最終成功將海警船拒止於限制水域外。

海巡署指出，第十二巡防區於下午2時許，發現4艘中國海警船於金門南方水域集結，隨即調派預置巡防艇前推因應。約在2時50分，中國海警「14529」、「14603」、「14609」及「14530」等4艘船，採兩兩一組、分進對開方式，分別自料羅東方及烈嶼南方航入我國金門限制水域。海巡署4艘巡防艇立即採取一對一併航監控，拒止其進一步航入，並以中、英文無線電廣播要求其立即轉向離開。

海巡署表示，在巡防艇持續併航監控與強勢執法下，4艘中國海警船於下午4時50分全數轉向，航出金門限制水域，未再持續侵擾。

海巡署強調，維護國家主權與海洋權益是責無旁貸的任務，針對春節期間可能出現的灰色地帶衝突，已提前強化岸海聯防與科技監偵能量，全天候維持高強度部署與即時反應。海巡署有信心也有能力守護我國海域安全，確保春節期間海域治安穩定，讓國人安心過好年。