快訊

高市坐擁超高民意 對台增國防與情報交流

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國策研究院9日座談會指出，高市早苗當選後對台日關係會有更多領域交流。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「自民黨勝選有助台灣增加與日本國防合作！」學者范世平9日在座談會上強調，日本首相高市大勝顯示台日的政治價值一致，包括親美、增加國防預算與抗中，未來在情報等面向會有更多合作；學者郭育仁強調，以前台灣部長級官員赴日無法跟同等官員交流，可趁機解除相關限制；前國防部長蔡明憲說，可加強海巡、危機處理合作。

中國打壓弄巧成拙

國策研究院9日舉行「日本眾議院大選結果及其影響」座談會。台師大東亞學系教授范世平分析，自民黨與高市早苗大勝，凸顯台日有著共同的政治價值，包括加強國防、親美與抗中。他說，高市早苗獲得大量年輕人與女性支持，且解散國會後承諾敗選就辭首相的膽識，獲得選民的青睞。

范世平認為，未來台日之間的互動會增加，包括日本的國防軍售、情報交換，甚至是日本版的《台灣關係法》，讓未來台日在上述領域的交流更有法源依據。亞太和平研究基金會執行長董立文則說，中國原本希望透過限制觀光客、打壓高市的方式讓她困難執政，但反而弄巧成拙。他認為中日雖然不會開戰，但應該會走向全面的冷對抗。

國防採購與海巡合作

國策研究院副院長郭育仁則認為，日本版《臺灣關係法》跟修憲一樣，沒有那麼容易，但在官員交流層級上有機會調整，我國部長級官員赴日交流不能與同等官員見面，他呼籲高市政府能以目前的高民意，解除相關的交流限制。另外，高市將提出史上最高的122兆日圓總預算，其中有9兆是國防，又有3分之1是用在沖繩與西南之島，防止台灣有事的意圖明顯。

「太空、無人系統與海底電纜都可能加強合作！」郭育仁分析，高市去年就承諾要修改「安保三文書」，包括開放武器出口等都會在4月自民黨的政調會，還有與執政聯盟維新會的政調會討論，屆時可以觀察會有哪些面向的合作。前國防部長蔡明憲認為，雙方會在情報、海巡、聯合軍演、危機處理機制與戰備產業能有更多交流。

台日關係更制度化

當代日本研究學會會長王宏仁則指出，台日關係將持續深化，且中國因素在高市政府的對台政策考量中，明顯被降至最低。無論是在「台灣有事即日本有事」的安全認知、武器與防衛裝備出口制度的鬆綁，或是在半導體、無人機、電動車與供應鏈韌性等高科技與經貿合作領域，台日關係都將朝向更制度化、更長期的互賴關係發展。

台日關係 國防部 日本
