退將談中央軍委清洗「老闆們的事 影響共軍有限」

今年一月廿四日，中共中央軍委會副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立，被立案審查調查。原有七人的中央軍委，只剩下習近平與出身紀檢的副主席張升民。我國防部高層官員指出，此舉宛如史達林對蘇聯紅軍的清洗，造成軍心浮動，導致一九四一年德國入侵時慘敗。但專家認為官方如此估計過度樂觀，且二○二七年是中共犯台最佳時機的說法也言過其實。

一位長期研究共軍的退將指出，習近平大量清洗戰區或副戰區層級以上將領，中央軍委聯合作戰指揮中心空了一半，東部戰區新任司令員換成空軍，可說習對原有作戰系統，尤其是陸軍系統不信任；但基層部隊的訓練或戰備，早就有固定方案可循，「老闆們的事情」影響有限。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，去年底中共對台發動「正義使命」軍演之前，已歷經九位上將被捕，中央與戰區的高層職務大量懸缺，然而軍演仍未出現「掉鏈子」。