專家談對岸遠程火箭「載台機動化 比建『盾』更重要」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

前監委黃煌雄成立的台北政經學院基金會，日前舉行座談會，分析中共「正義使命」軍演，以及美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的「絕對決心」行動。學者指出，美軍表現必然成共軍借鏡對象；共軍對台採取「要港要域封控」跟「奪取綜合制權」，及所謂「三非作戰」（非對稱、非線性、非接觸）的威脅將更高。至於因應共軍遠程火箭威脅的方式，將載台機動化，比建構「盾」更重要。

台北政經學院基金會執行長、國防部前副部長蒲澤春表示，中共軍演的目的是威懾，在於「讓你知道他有能力做到」，這次與以往一大不同是，對方展現隨時可以無預警發布軍演的能力，事前徵兆極少，又隨時可以停止，不需投入很大兵力去部署。

蒲澤春表示，不能小看共軍大量部署價格相對便宜的遠程火箭，我方可用防空飛彈攔截敵方飛彈，但是價格沒法比，何況對方火箭不會只打一枚，而是一整個「面」蓋下來，防空飛彈根本無法有效攔截；因此，要面對這種威脅，不要以為造一個「盾」就可把「矛」都擋下，更重要的是機動化。

火箭 共軍
