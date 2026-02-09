聽新聞
海鯤潛航 試射自衛誘標

聯合報／ 記者程嘉文周佑政宋原彰／連線報導
海鯤艦日前出海潛航測試，曾試射自衛用誘標。本報資料照片
海鯤艦日前出海潛航測試，曾試射自衛用誘標。本報資料照片

台船公司昨天發布國造「海鯤號」潛艦先前出海潛航測試畫面。影片可見下潛時船艏排氣噴出水霧，升降潛望鏡與天線，還試射一枚自衛用誘標。賴清德總統與前總統蔡英文隨即在社群發文表示，潛艦從無到有，證明台灣有能力也有決心，為自身安全負責。國民黨立委馬文君則表示「尊重專業，注意安全，就是祝福，就是監督」。

海鯤軍艦近兩周依測試程序書執行四次「淺水潛航」測試，台船昨天首度公開畫面，以空拍呈現海鯤號整備出發、浮航至下潛測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛等，下潛後，包括潛望鏡及天線桅管升降測試、發射誘標、上浮後順利返港都完成。

台船六日舉辦媒體說明會，總經理蔡坤宗說，已完成呼吸管與潛望鏡深度測試，會以今年六月交艦為目標。台船董事長陳政宏指出，要進行多少次測試，須視調校進度而定。

海鯤艦體中後段的左右側，各有十二個裝載誘標的洞孔。發射後在水中發出類似潛艦的噪音，混淆來襲魚雷的聲納；先前媒體報導，我方向土耳其採購誘標未果，改由中科院自行研製。

旅美「台海安全研究中心」主任梅復興指出，靜音是潛艦戰力關鍵，台灣周邊海域船隻太多，背景噪音複雜，缺乏良好測試場所，更可能遭中共在附近截聽、錄取聲紋。台船與海軍官員私下承認這是一大挑戰，但不願透露解決方式。

台船影片昨天上架後，賴總統隨即發文表示，影片包括海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、潛望鏡與天線桅管升降，讓大家清楚看見第一艘國造潛艦成果，相信許多國人都和他一樣感動；成果的背後，是海軍、台船與產業鏈的團結努力與專業投入。

台船公司昨天發布國造「海鯤號」潛艦測試畫面。圖／翻攝自台船公司Youtube
台船公司昨天發布國造「海鯤號」潛艦測試畫面。圖／翻攝自台船公司Youtube

任內推動潛艦國造的蔡英文說，這是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力也有決心為自身安全負責；潛艦國造曾被認為是不可能任務，經過無數討論、嘗試與修正，許多努力無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓計畫從無到有，一步步走到今天。

但馬文君說，海鯤號接下來仍有許多測試關卡必須通過，政府不必急著搞認知作戰；讓專業回歸專業，政治黑手不要介入，相信台船還是有一定能量，期待海鯤艦可以真正符合作戰需求，形成有效戰力。

海鯤艦 潛艦國造 台船
