海鯤號潛航影片上線 蔡英文盼國人繼續支持潛艦國造

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台船公司今日首度公開海鯤軍艦（SS-711）淡水潛航測試紀錄，以空拍畫面將海鯤號整備出發、浮航至下淺測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛、完成首次下潛等畫面完整呈現。圖／翻攝自台船公司Youtube
台船公司今日首度公開海鯤軍艦（SS-711）淡水潛航測試紀錄，以空拍畫面將海鯤號整備出發、浮航至下淺測試區、舵控測試、開啟排氣閥準備下潛、完成首次下潛等畫面完整呈現。圖／翻攝自台船公司Youtube

台船公司今天發布「海鯤號」淺水潛航測試紀錄影片，任內推動潛艦國造的前總統蔡英文在臉書分享該影片表示，期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，「守護我們最珍惜的自由與民主」。

蔡英文表示，在這兩周內，「海鯤軍艦」完成了四次淺水潛航測試。影片中的每一個片段，都記錄著一段走了很久的路。潛艦國造，曾經被認為是不可能完成的任務。這個計畫從無到有，經過無數次討論、嘗試與修正，在造船廠、在實驗室、在指揮與測試現場，許多的努力，無法在鏡頭前呈現，但正是這些堅持，讓這個計劃一步一步走到今天。

蔡英文說，這支影片的釋出，更是對海軍專業與付出的肯定，也為國軍爭一口氣，證明台灣有能力，也有決心，為自己的安全負責。更重要的是，我們一起為保衛國家，堅定地踏出這一步，也一定要走完這一路。

蔡英文表示，接下來，造艦團隊會繼續進行系統調校與檢整，在確認安全條件與完成評估後，將安排後續的潛航測試，直到正式交艦。

蔡英文說，期盼大家能繼續支持潛艦國造的計劃，讓「海鯤軍艦」能在未來的某一天，乘載著台灣人的勇氣，靜靜潛行在海中，在看不見的地方，守護我們最珍惜的自由與民主，讓台灣繼續穩健地走向世界。

蔡英文 潛艦國造 海鯤號
