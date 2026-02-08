侯漢廷力挺藍白嚴審國防預算：擋的是貪腐與黑箱 拒絕美國予取予求

針對近期在野黨聯手卡關國防預算，引發美國參議員及美國在台協會（AIT）關切。台北市議員侯漢廷表示，力挺藍白陣營的立場，國民黨與民眾黨聯手擋下的，絕非台灣的國防安全，而是民進黨政府藏在預算背後的貪腐與無能；面對美國政客把台灣當成提款機，在野黨的嚴格審查不僅是天職，更是為了「救台灣」。

侯漢廷指出，美國參議員韋克爾、蘇利文等人對台灣國防預算指手畫腳，這正顯露了「人必自侮，而後人侮之」的醜態。他批評民進黨政府面對美方壓力，腰桿挺不直，反而轉頭對在野黨與人民進行情緒勒索，這不是外交，而是標準的「跪交」。他質疑，這些遠在華盛頓的政客對台灣財政紀律與國防需求一無所知，眼中只關心台灣有沒有乖乖掏錢。

侯漢廷舉例，台灣早已支付鉅額款項採購F-16V，至今卻連飛機影子都沒看到，到底是繳保護費還是詐騙費？如今1.25兆元的預算案如同巨大黑箱，長達兩個月缺乏細項與戰略規劃，若非在野黨強力要求查看帳本，國防部恐將持續隱瞞。他說，藍白陣營主張將預算上限縮減至 4000億元並採逐年審查，就是為了拒絕給執政黨一張長達八年的空白支票，避免債留子孫。

對於執政黨指控在野黨弱化國防，侯漢廷反批，賴清德高喊防衛韌性，現實卻是號稱台版彈簧刀的無人機首飛五秒即墜海，淪為紙糊的盾。甚至國防標案出現小吃店、茶行都能得標，部隊充斥淘寶貨與大陸軟體。他質疑，若無在野黨把關，這些連飛都飛不起來的破銅爛鐵若上了戰場，豈不是叫國軍弟兄去送死？

侯漢廷說，本次預算卡關的真正導火線，在於民進黨拒絕編列立法院早已三讀的軍人加薪預算。他表示，只要民進黨政府依法照顧軍人權益，在野黨將立刻審查並通過國防預算；民進黨一方面死活不給軍人加薪，一方面又配合美國軍火商施壓，居心叵測。

侯漢廷表示，美國政客施壓是看準民進黨軟弱，只要扣上「疑美論」帽子，賴政府就會就範；但台灣人民已經覺醒，真正的國防自主應建立在精實訓練與廉潔採購上。他呼籲，賴清德總統應面對民意，赴立法院進行國情報告，說清楚講明白，而非躲在總統府當鍵盤俠，放任預算黑箱掏空台灣。