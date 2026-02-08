聽新聞
0:00 / 0:00

綠委：藍白杯葛 台灣失分

聯合報／ 記者張曼蘋蔡晉宇楊正海／台北報導

美國政府就「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案向我方提供發價書草案，有效期至三月十五日。此外，美國總統川普簽署行政命令，將調整美國武器軍售的優先順序。民進黨立委吳思瑤說，國會處理軍購案時間緊繃，應快審政院版軍購條例；民進黨立院黨團書記長陳培瑜也說，藍白反覆杯葛只會讓台灣失分。

吳思瑤表示，立院新會期預計三月中旬才會組成委員會開會，國會處理軍購案的時間已相當緊繃，每天都在和時間賽跑，呼籲在野別再阻擋。

吳思瑤指出，美方現正積極遊說，美國在台協會處長谷立言日前和台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，都是強化台美合作；軍購案不能再拖，除了美方在努力，執政團隊也加緊向社會對話。吳思瑤呼籲，立法院是監督執政，不是自己執政，也不要捨近求遠，應趕快審查行政院版的軍購條例，盡快趕上期程，向國際社會展現「台灣的國會不會自陷國家於不義」，這才是在野黨現在要做事。

陳培瑜指出，當外部安全情勢快速變化，藍白卻在國內反覆杯葛國防預算、質疑必要的防衛投資，這只會讓台灣在關鍵時刻失分；國防不應該是政黨攻防的籌碼，而是國家能否被信任、被支持的基本條件；希望藍白不要再用政治算計看待國防，而是誠實面對現實，站在台灣整體安全與國際責任的立場思考。

台北市長蔣萬安則表示，之前他已表達支持厚植國防實力，「我們也是民主社會，立法院要實質審查、嚴格把關」。

軍購 美國在台協會 吳思瑤 政院版 立法院 陳培瑜
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

美3軍售期限將至 吳思瑤：時間緊繃 在野黨別再擋

綠：總統與社會期待韓國瑜發揮功能 促立院速審總預算

綠營列韓國瑜三大罪狀 籲新會期調和鼎鼐、勿再偏袒

相關新聞

綠委：藍白杯葛 台灣失分

美國政府就「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案向我方提供發價書草案，有效期至三月十五...

新聞眼／當心川式變臉 軍購淪美中籌碼

相較於賴政府推動的軍購特別條例草案在立法院舉步維艱，從我國國防部到外國媒體接二連三披露台美軍售訊息，令人目不暇給。國防部...

軍購嗆賴 藍：要拿走台灣人多少錢

美方高度關切遭立院擱置審議的一點二五兆元軍購特別條例草案，外媒報導，美國擬再對台釋出約六千三百億元（二百億美元）的軍售案...

軍購卡關 美議員籲台政黨合作

共和黨籍美國聯邦參議院外交委員會主席里契與民主黨首席議員夏亨六日指稱，對台灣的國防特別預算在立法院仍陷入停滯「深感失望」...

政策轉向！美改軍售順位 不再先到先得

白宮六日說，美國總統川普已簽署行政命令，重新調整美國對外軍售客戶名單的優先順序，未來優先考慮出售軍備給國防支出較高、且在...

傳逾6千億元 美擬再推大筆對台軍售

英國金融時報（ＦＴ）報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。