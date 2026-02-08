聽新聞
軍購卡關 美議員籲台政黨合作

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

共和黨美國聯邦參議院外交委員會主席里契與民主黨首席議員夏亨六日指稱，對台灣的國防特別預算在立法院仍陷入停滯「深感失望」。兩人並在聯合聲明中，呼籲「台灣各政黨秉持善意」，跨越黨派界線合作，為台灣自我防衛提供充足經費。

該聲明寫道，中國大陸去年十二月公然舉行模擬封鎖台灣的軍事演習。這提醒外界，北京對台意圖及其對自由開放印太構成的威脅；「與其追求和中共合影的機會」，台灣政黨領袖必須聚焦批准關鍵軍事改革的經費和改善全社會韌性的相關建設。

該聲明還寫道，「我們呼籲台北的各黨領袖，迅速通過對台灣安全與維持美國夥伴關係至關重要的投資」。

美國政治新聞網Politico六日報導，里、夏兩人及參院軍事委員會主席韋克爾等美國國會議員認為，台灣當前的預算僵局，恐削弱美國人民對協助抵禦大陸潛在侵略的支持。美國國務院對Politico的提問則答覆，「我們已明確向台灣方面表達，歡迎台灣宣布提出四百億美元的國防特別預算」。

民主黨籍聯邦參議員加列戈就主張，「若美國人民覺得台灣人民自己並未竭盡所能，為一個攸關存亡的情況做好準備，那我們要為介入一個非常危險的情況提出論述將更困難，尤其那是很多美國人民不了解、從未去過、也不明白為何要為之犧牲部分國家利益的地區」。

