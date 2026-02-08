FT：美對台新軍售案將超過6,000億元 包含愛國者飛彈等武器

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
根據英國金融時報（FT）6日報導，美國正為台灣彙整一筆規模龐大的軍售案，金額上看200億美元（約新台幣6,320億元），內容包含愛國者飛彈與其他武器。北京方面已私下警告，此舉可能危及美國總統川普4月對中國大陸的國是訪問。

知情人士指出，川普政府去年12月公布規模創紀錄的111億美元對台軍售案之後，正接著為台灣規畫新一筆包含四個系統的軍售案。

中方已對此提出嚴重關切。三位人士透露，中方已告知美方，美國幾項對台軍售可能導致川普4月訪中生變。

這項新軍售案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正在持續地升高，因相關紛爭延宕台灣的國防預算批准，該預算原本將用於向美國採購武器。

兩位熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位前，先行公布下一波軍售案，以反制台灣在野陣營提出的論點。FT說，藍白表示支持增加國防支出，但指控賴清德總統缺乏透明度並尋求「空白支票」。

多位知情人士指出，新軍售案金額可能高達200億美元，但也有人提醒，最終數字仍未確定，可能將更貼近去年12月宣布的軍售案。另有兩位人士透露，若干美國官員認為中國是在虛張聲勢，不會真的取消川普訪中。

多位知情人士說，川普政府原本計畫在本月將新的對台軍售案通知國會，但部分專家認為，川普可能將等到訪中返美後，才會做上述通知。

一位白宮官員說，「美國40多年來的政策始終是維持台灣對中國的防禦能力。可信的嚇阻力已確保多年來的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未定案的軍售細節」。

川普政府去年12月17日已通知美國國會總額111億美元的對台軍售案，內容含M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等八案。

新軍售案則是除了包含用於攔截來襲飛彈的愛國者系統，美方也將會允許台灣購買更多的先進地對空飛彈系統（NASAMS），以及另外兩套武器系統。

軍售 川普 美國
