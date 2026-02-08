聽新聞
傳逾6千億元 美擬再推大筆對台軍售

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
金融時報報導，美國正為台灣準備包含愛國者飛彈的龐大軍售案，圖為部署在北市的愛國者飛彈。本報資料照片
金融時報報導，美國正為台灣準備包含愛國者飛彈的龐大軍售案，圖為部署在北市的愛國者飛彈。本報資料照片

英國金融時報（ＦＴ）報導，美國正為台灣準備一筆規模龐大的軍售案，金額上看兩百億美元（約台幣六三九○億元），包含愛國者飛彈與其他武器。北京已私下警告，此舉可能危及美國總統川普四月對中國大陸的國是訪問。

八位知情人士提到，川普政府去年十二月公布規模創紀錄的一一一億美元（約台幣三五四六點五億元）對台軍售案之後，正接著為台灣規畫新一筆包含四個系統的軍售案。

陸方嚴重關切 謝鋒警告川普政府

中國大陸已對此提出嚴重關切。三位人士透露，陸方告知美方，美國幾項對台軍售可能導致川普四月訪中生變。多位知情人士指出，大陸駐美大使謝鋒已就對台軍售問題向川普政府提出警告。大陸駐美大使館未回應ＦＴ置評請求。

大陸國家主席習近平上周與川普通話時，甫強調美方務必慎重處理對台軍售問題。美國智庫布魯金斯研究院專家何瑞恩指出，中方歷來會在兩國元首會晤前夕，試圖勸退美國採取對台軍售等若干北京反對的行動，「這並非新鮮事，但這次警告的直白程度與公開性值得注意」。

取消川普到訪？美官員：虛張聲勢

這項新軍售案曝光之際，華府對台北內部政治角力的挫折感正持續升高，因相關紛爭延宕台灣的國防預算批准，該預算原本將用於向美國採購武器。兩位熟悉華府情況的人士表示，川普政府希望在台灣相關撥款到位前，先行公布下一波軍售案，以反制台灣在野陣營提出的論點。ＦＴ報導稱，藍白表示他們支持增加國防支出，但指控賴清德總統缺乏透明度並大開空白支票。

多位知情人士指出，新軍售案金額可能高達兩百億美元，但也有人提醒，最終數字仍未確定，可能將更貼近去年十二月宣布的軍售案。另有兩位人士透露，若干美國官員認為大陸是在虛張聲勢，不會真的取消川普訪中。

NASAMS是美國先進地對空飛彈系統，英國金融時報報導，美國彙整中的最新對台軍售案將包含該系統。圖／取自挪威康士伯防衛與航太公司官網
NASAMS是美國先進地對空飛彈系統，英國金融時報報導，美國彙整中的最新對台軍售案將包含該系統。圖／取自挪威康士伯防衛與航太公司官網

新軍售含愛國者、地對空飛彈系統

川普政府去年十二月十七日通知美國國會總額一一一億美元的對台軍售，含Ｍ一○九Ａ七自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等八案。新軍售案除包含攔截飛彈的愛國者系統，美方將允許台灣購買更多先進地對空飛彈系統（ＮＡＳＡＭＳ）及另外兩套武器系統。

多位知情人士說，川普政府原本計畫在二月將新的對台軍售案通知國會，但部分專家認為，川普可能將等到訪中返美後，才會做上述通知。一位白宮官員說，「美國四十多年來的政策，始終是維持台灣對大陸的防禦能力。可信的嚇阻力已確保多年來的和平與穩定，未來也將如此。我們不評論尚未定案的軍售細節」。

愛國者 軍售
