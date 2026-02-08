川普：軍售先給高軍費國家

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

白宮6日說，美國總統川普已簽署行政命令，重新調整美國對外軍售的客戶名單優先順序，未來將先考慮出售軍備給國防支出較高、且在其所屬區域具有戰略重要性的國家，改變以往「先到先得」的原則。

路透報導，上述行政命令名為「美國優先軍備移轉戰略」，責成聯邦機關進行對外軍售時，優先對象將是一些有大力投入自身國防、且在重要地理位置具影響力或扮演關鍵角色的夥伴國家。該命令並未點名任何國家。

白宮在隨同該命令發布的事實清單中表示：「未來武器銷售，將藉由外國的採購與資金提升美國產能，優先保障美國利益」。

數十年來，美國軍售政策一直採取先到先得的方式，若要以不同原則處理，須克服多道阻礙，且特定國家必須被賦予優先權。因此，川普上述命令被視為美國軍售政策的一大轉向，旨在加速向被認定對區域安全至關重要的盟友交付武器，同時擴大國內生產能力。

白宮表示，由於訂單與美國的製造能力不匹配，先前的做法導致生產積壓與交付延遲。透過優先考慮國防支出較高且具有戰略重要性的國家，美國政府希望確保國防出口的同時也兼顧國家安全與國內產業振興。

美國 國防支出 命令
