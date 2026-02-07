先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
民進黨立委吳思瑤。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

行政院提出1.25兆元軍購特別條例草案，除了民眾黨自提版本，國民黨也有自己版本。對此，民進黨立委吳思瑤上午受訪指出，民眾黨已提出「拼裝車打三折」的軍購條例，國民黨版本她也不敢期待，且立法院沒有自提軍購、自編預算的憲法賦權。

吳思瑤上午陪台北市議員林亮君赴太平市場掃街，向民眾拜年。針對軍購案受訪，她說，立法院是監督執政，不是自己執政，立法院也沒有能力和專業，也沒有憲法的賦權，可以編列預算採購武器，這不是立法院應當做的事，且國民黨的軍購條例，實在也不敢期待。

吳思瑤表示，如果這一次的簽約跟付款的期程，台灣沒有履約，因台灣的國會沒有批准，沒有進行相關條例跟預算的審查，向美軍購，絕對會讓台灣被迫要重新再走一次程序，延宕可能會長達一年以上。

她說，執政團隊正在加緊向社會對話、向國會溝通，至於在立法院，民眾黨已經提出一個「拼裝車打三折」的軍購條例，現在國民黨似乎也會跟進自提版本，她再次呼籲，立法院是監督執政，立法院不是自己執政，立法院沒有提出軍購和自行編列預算的憲法賦權，不要成為「違法院」，也不要捨近求遠。

軍購 立法院 國民黨 民眾黨 吳思瑤 憲法 行政院
川普簽撥款法案 14億美元挺台灣國防

繼美國聯邦參、眾議院相繼通過「二○二六綜合撥款法案」後，美國總統川普本周簽署。該法案包括國防撥款法案和國家安全、國務院與相關計畫撥款法案等五項法案，其中逾十四億美元（約台幣四四七點三億元）旨在支持台灣國防。

特別軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時，提及今年度國軍接收新武器的狀況。他表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀三○○無人機、F-16使用的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

新聞分析／國防部「情勒」尖刺 無助特別軍購過關

國防部為推動軍購特別預算，再度「提醒」民眾與立院，如果再不付錢簽約，美方允諾的先進武器可能要從頭再來。這種「限時拍賣，明天沒有」的招式，是否符合事實？

最後通牒？國防部：軍售效期至3月15日 美提3項武器發價書

在野黨持續未審一點二五兆軍購特別條例，國防部昨表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，我方需於三月卅一日支付首期款。

「台灣越穩世界越安全」拋台海安定計策 CK楊：需同時做到3件事

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱日前開設臉書，今發文談論台海議題。他認為，台灣「不做引爆點，要做定海針，台灣愈...

