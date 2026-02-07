先酸白軍購條例「拼裝車打三折」 吳思瑤再嗆藍版本不敢期待

行政院提出1.25兆元軍購特別條例草案，除了民眾黨自提版本，國民黨也有自己版本。對此，民進黨立委吳思瑤上午受訪指出，民眾黨已提出「拼裝車打三折」的軍購條例，國民黨版本她也不敢期待，且立法院沒有自提軍購、自編預算的憲法賦權。

吳思瑤上午陪台北市議員林亮君赴太平市場掃街，向民眾拜年。針對軍購案受訪，她說，立法院是監督執政，不是自己執政，立法院也沒有能力和專業，也沒有憲法的賦權，可以編列預算採購武器，這不是立法院應當做的事，且國民黨的軍購條例，實在也不敢期待。

吳思瑤表示，如果這一次的簽約跟付款的期程，台灣沒有履約，因台灣的國會沒有批准，沒有進行相關條例跟預算的審查，向美軍購，絕對會讓台灣被迫要重新再走一次程序，延宕可能會長達一年以上。

她說，執政團隊正在加緊向社會對話、向國會溝通，至於在立法院，民眾黨已經提出一個「拼裝車打三折」的軍購條例，現在國民黨似乎也會跟進自提版本，她再次呼籲，立法院是監督執政，立法院不是自己執政，立法院沒有提出軍購和自行編列預算的憲法賦權，不要成為「違法院」，也不要捨近求遠。