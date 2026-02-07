烏克蘭議員談國防預算：必須先自保 別人才會保護你

俄烏戰爭爆發將滿4年，烏克蘭國會議員索博利耶夫談及國防預算議題時表示，「你必須先保護自己，然後別人才會保護你」，若沒有及時為軍隊投入資金，之後就需要為被占領而支付更多費用。

由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）率領的中北歐國家國會議員訪問團1日至6日訪問台灣，他日前接受中央社專訪時表示，此次訪台感受到台灣對於國防議題更加關注，台灣與許多歐洲國家都在努力增加國防預算。

帕維里奧尼斯指出，對立陶宛而言，增加國防預算並非爭議性問題、也非爭議性焦點，儘管各黨政治立場不同，但在安全及國防議題卻達成共識，因為這是關乎存亡問題，希望立陶宛對於國防的團結也能在台灣延續，以防止中共利用台灣的分歧進行攻擊。

德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）表示，「討論」在民主社會至關重要，由於不同意見需要被傾聽，任何事情都可以被討論，但台灣現在有2項關鍵議題，一是國防、另一個是憲法法庭，台灣目前沒有運作良好的憲法法庭來維持社會平衡，這將是一個危險的情況，他在與民進黨和國民黨政治人物交談時，也提及兩黨需找到共識、選出大法官。

睽違12年再度訪台的波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）指出，她當年訪台時，國防與國安不是歐洲與台灣的關注議題，但此次訪台完全聚焦在國防和國安議題；波蘭的國防支出將近GDP的5%，因為這不僅是對安全的投資，也是對波蘭經濟的投資，才能使波蘭維持在歐盟最高的經濟成長率。

首次訪台的索博利耶夫（Serhii Soboliev）表示，面對當今專制政權合作的時代，從歐洲到亞洲的民主國家都應團結起來，當聽到台灣國會對於預算的討論，讓他想起2014年俄羅斯占領克里米亞之前，烏克蘭對於國防預算的討論，當時國防預算大幅削減，而如今國防預算已超過政府開支的一半。

索博利耶夫說，在這個世界上，「你必須先保護自己，然後別人才會保護你」，其次是如果沒有及時為軍隊投入資金，之後就需要為被占領而支付更多費用，理解上述觀點對於保護民主自由至關重要。

芬蘭國會議員楊克西（Aleksi Jäntti）表示，俄烏戰爭的經驗是需要有同盟，但歸根究柢，最好的幫助是「自助」，所以必須做好保護自己的準備，從外部得到的援助是加分，而國家安全取決於人民保護國土、價值觀，以及守護生活方式的決心，確實需要投入大筆資源和資金，但總比被入侵後所蒙受的損失要划算得多。