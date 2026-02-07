聽新聞
0:00 / 0:00

特別軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

聯合報／ 記者程嘉文劉懿萱李人岳陳敬丰／連線報導
國防部長顧立雄日前表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳。圖陸軍M1A2T戰車成軍服勤後，去年12月首次執行戰備偵巡演習。 圖／青年日報提供
國防部長顧立雄日前表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳。圖陸軍M1A2T戰車成軍服勤後，去年12月首次執行戰備偵巡演習。 圖／青年日報提供

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時，提及今年度國軍接收新武器的狀況。他表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀三○○無人機、F-16使用的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

不過民眾黨主席黃國昌日前訪美歸來後質疑，政府投資國防未必符合防衛需求。他舉例，M1A2確實是當今最強戰車，然而美方先前就告知我方，這種重型戰車適合在平原作戰，未必符合充斥丘陵與山地的台灣，很多道路跟橋梁無法承受。美方對此認為，「既然台灣決定要花錢，就尊重你們的決定」。

陸軍司令部否認黃國昌說法，指M1A2戰車出接裝後，已經開始執行戰備偵巡任務，經實兵驗證顯示，具備優異之城鎮戰術機動能力。陸軍也表示，各項武器裝備選擇，都曾經通過敵情威脅、作戰任務及武器效能等因素評估，運用各項兵推成果，完成整體部署運用規畫。

本年度的預算審議延宕，是否將造成武器的交運受影響？國民黨立委賴士葆說，在預算案通過前，新增計畫當然無法支用，但執行中計畫仍可進行，以往也無已執行一半計畫，突然被立院砍掉預算前例。

針對國防部一點二五兆元國防特別預算「卡關」，立法院副院長江啟臣昨天表示，立法院本身就是依照職權審查預算，當然目前不只是國防特別預算，年度總預算審查也遇到了困難和障礙。江啟臣強調，「解鈴還須繫鈴人」，他希望朝野各政黨能好好坐下來談，特別是政黨領袖，趕快化解預算審查僵局。

海鯤艦昨日再次出海執行第四次潛航測試，台船董事長陳政宏表示，潛航測試的次數要看是否進度順利以及要調校的項目。總經理蔡坤宗說，會以今年六月交艦為目標。

國防特別預算 戰車 黃國昌 江啟臣 M1A2 海鯤艦 海馬士 總預算 國防部 無人機
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／美方參議員指藍白擋軍購 江啟臣：朝野應坐下來談

江啟臣曝進度 台美關稅預計月中簽署

影／與谷立言參訪台中精密機械廠 江啟臣談軍購案：解鈴還須繫鈴人

影／台美經貿重磅進展！江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

相關新聞

川普簽撥款法案 14億美元挺台灣國防

繼美國聯邦參、眾議院相繼通過「二○二六綜合撥款法案」後，美國總統川普本周簽署。該法案包括國防撥款法案和國家安全、國務院與相關計畫撥款法案等五項法案，其中逾十四億美元（約台幣四四七點三億元）旨在支持台灣國防。

特別軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時，提及今年度國軍接收新武器的狀況。他表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀三○○無人機、F-16使用的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

新聞分析／國防部「情勒」尖刺 無助特別軍購過關

國防部為推動軍購特別預算，再度「提醒」民眾與立院，如果再不付錢簽約，美方允諾的先進武器可能要從頭再來。這種「限時拍賣，明天沒有」的招式，是否符合事實？

最後通牒？國防部：軍售效期至3月15日 美提3項武器發價書

在野黨持續未審一點二五兆軍購特別條例，國防部昨表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，我方需於三月卅一日支付首期款。

「台灣越穩世界越安全」拋台海安定計策 CK楊：需同時做到3件事

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱日前開設臉書，今發文談論台海議題。他認為，台灣「不做引爆點，要做定海針，台灣愈...

美提M109A7發價書草案「非政治語言」 綠委籲避免軍售案逾期遭撤

國防部今證實，美國政府已就3項軍售案，正式向我方提供發價書草案。民進黨立委陳冠廷指出，發價書期限是美國軍售制度下的硬性時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。