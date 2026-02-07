特別軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時，提及今年度國軍接收新武器的狀況。他表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀三○○無人機、F-16使用的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

不過民眾黨主席黃國昌日前訪美歸來後質疑，政府投資國防未必符合防衛需求。他舉例，M1A2確實是當今最強戰車，然而美方先前就告知我方，這種重型戰車適合在平原作戰，未必符合充斥丘陵與山地的台灣，很多道路跟橋梁無法承受。美方對此認為，「既然台灣決定要花錢，就尊重你們的決定」。

陸軍司令部否認黃國昌說法，指M1A2戰車出接裝後，已經開始執行戰備偵巡任務，經實兵驗證顯示，具備優異之城鎮戰術機動能力。陸軍也表示，各項武器裝備選擇，都曾經通過敵情威脅、作戰任務及武器效能等因素評估，運用各項兵推成果，完成整體部署運用規畫。

本年度的預算審議延宕，是否將造成武器的交運受影響？國民黨立委賴士葆說，在預算案通過前，新增計畫當然無法支用，但執行中計畫仍可進行，以往也無已執行一半計畫，突然被立院砍掉預算前例。

針對國防部一點二五兆元國防特別預算「卡關」，立法院副院長江啟臣昨天表示，立法院本身就是依照職權審查預算，當然目前不只是國防特別預算，年度總預算審查也遇到了困難和障礙。江啟臣強調，「解鈴還須繫鈴人」，他希望朝野各政黨能好好坐下來談，特別是政黨領袖，趕快化解預算審查僵局。

海鯤艦昨日再次出海執行第四次潛航測試，台船董事長陳政宏表示，潛航測試的次數要看是否進度順利以及要調校的項目。總經理蔡坤宗說，會以今年六月交艦為目標。