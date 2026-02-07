聽新聞
0:00 / 0:00

新聞分析／國防部「情勒」尖刺 無助特別軍購過關

聯合報／ 本報記者程嘉文
美國政府去年12月宣布，包含海馬士多管火箭在內的8項對台軍售案。 記者季相儒／攝影
美國政府去年12月宣布，包含海馬士多管火箭在內的8項對台軍售案。 記者季相儒／攝影

國防部為推動軍購特別預算，再度「提醒」民眾與立院，如果再不付錢簽約，美方允諾的先進武器可能要從頭再來。這種「限時拍賣，明天沒有」的招式，是否符合事實？

過去幾十年，我對外軍購次數不知凡幾。美方或其他國家宣布時機，未必能配合我方預算編列時程。對方點頭後的第二年才編入預算，第三年開始支用並不稀奇。然而過去從無軍購因此泡湯例子，顯然根本不是問題。

各項軍投案的實際進度，必然與原先規畫有出入，某年原編款項「花不掉」或「不夠花」，都是常態。因此項目間相互流用，協助周轉，是每年都在進行的合法行為。另外，以往多起「意外之喜」的軍購突破，諸如劍龍級潛艦幻象戰機等，政院都曾先以預備金墊支。絕不可能僅因特別預算還沒通過，立刻就要開天窗。更何況，立院要到春節之後才開議，就算立委完全配合行政部門，條例與預算分別通過、公布生效，所需作業時間也絕對超過三月底。

諷刺的是，行政部門的策略正是如今困局最大原因。以二○○四年三大軍購特別預算而言，政院院會同一日通過條例與預算，第二天就一起送到立院，國防部同步拜會各黨團進行簡報，也向大眾說明三大軍購各自的數量、金額，資訊透明程度遠勝今日。此次政院與國防部宣稱「付委之前品項不便公開」，不僅道理站不住腳，更把條例與預算硬切成兩個階段，反而拖累自己進度。

國防部急於強化軍力，用心可嘉；但是打勝仗必須講究方法，而非一味蠻攻。面對藍綠高度對立的「戰場」現實，盡量把姿態放低，與國會多數勢力存異求同、取得共識，避免將問題上升到藍綠對決，才是讓預算以最快速度、最低刪減過關的不二法門。

總之，特別預算需要的是更多潤滑劑，而非更多的「情勒」尖刺。

美方 政院 幻象戰機 龍級潛艦 情勒 軍購 特別預算 國防部 付委 軍售
