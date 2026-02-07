最後通牒？國防部：軍售效期至3月15日 美提3項武器發價書

在野黨持續未審一點二五兆軍購特別條例，國防部昨表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」三項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年三月十五日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，我方需於三月卅一日支付首期款。

民眾黨立法院黨團說，美政府這次發價書提供的三項軍售案，均為民眾黨團所提特別條例已涵蓋內容，且法案已於今年一月付委待審。民眾黨團批評，民進黨政府一再拒絕提供採購項目與單價等細節、拒絕向國會充分溝通，甚至用烏賊戰抹黑在野黨。人民普遍對院版特別條例存有疑慮，國防部更應積極準備提出專案報告，以利國會詳實審議預算。

國民黨立委李彥秀表示，一點二五兆元軍購特別條例草案，送至立法院已十二月，在野黨就算不眠不休審查最快也要一個半月，再加上編列特別預算的時間，期程上絕對趕不上。國防部應該一開始就要向國人報告清楚，而不是重要資訊通通蓋牌，根本就是「傲慢在先、情勒在後」，現在還陷美方於不義。

國防部指出，目前特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部強調，特別條例所列軍購案項，均與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，維護國家安全。

中華戰略學會資深研究員張競指出，對於任何不符正常軍售作業流程之美方要求，國防部必須出示美方函件以昭公信，否則口說無憑，國人如何能採信此種不符以往軍售流程付款要求？

張競提醒，去年十二月美方公布軍售案時，針對主承商是以「主要承包商將通過美國政府根據聯邦採購法規進行競爭性採購作業流程加以選定。」顯示當時並未完成選商議價流程，如今在不知真正主承商狀況下，就貿然要求我方付出頭期款，確實讓人覺得不可思議，此種作業粗糙程度，外行到有如裝潢業者進場競標來賣彈藥。

他並指出，就算要墊付頭期款，國防部內部調撥預算流用，根本就不是問題。而國防部在新聞稿不明確說明額度，更是啟人疑竇。若國防部連調撥預算都搞不定，此種國防施政能力，將讓人不敢恭維。

熟悉軍售流程人士指出，發價書的期限展延一般並沒有那麼困難，國防部的舉動，感覺是拿日期做文章，有如拿雞毛當令箭，把不太嚴重的問題放大效果，藉此施壓或情勒在野黨，甚至鋪陳後續的社會動員。