「台灣越穩世界越安全」拋台海安定計策 CK楊：需同時做到3件事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
異康股份有線公司董事長楊建綱。圖／聯合報資料照

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱日前開設臉書，今發文談論台海議題。他認為，台灣「不做引爆點，要做定海針，台灣愈穩，世界越安全」，台海的風險，從來不只來自立場差異，更常來自誤判、意外與缺乏可運作的危機管控。

楊建綱表示，當台灣被視為「地緣變數」，外界的計算往往是如何避免被捲入不確定；但如果台灣能被看見是一項「穩定資產」，世界守護的就不只是台灣，而是共同利益、區域秩序與全球安全。他認為，台灣要把「風險」轉化為「可管理的安全秩序」，必須同時做到三件事：可預測、可防衛、可管控，缺一不可。

楊建綱說明，第一為制度韌性。利用目前現行的中華民國憲法文本在國家論述與兩岸關係上特殊的模糊性及彈性空間，打造能降低政治誤判，有穩定可預測性的對外關係處理機制。這是台灣最能被國際理解，也最具長價值的戰略資產之一。對美方，提升合作的可預期性與連續性；對中方，則在既有法理與程序框架下保留互動空間，避免戰略空間被迅速擠壓成只剩對撞，要讓台灣成為中美博弈下區域和平穩定的「定海神針」。

楊建綱再說，第二為務實台美合作。從安全依賴升級為多維互利、共同建構能力。健康的台美關係不能只靠單向支援，而要走向制度化協作與能力共建，讓台灣成為區域安全共同貢獻者，而非被動接收者。更重要的是把安全合作延伸到供應鏈、關鍵科技、資安與產業韌性，建立共同風險地圖與共同解方。真正降低風險的，往往不是短期單點支援，而是可持續的制度安排與結構性互利。

楊建綱表示，第三為風險治理與兩岸互動。以功能性對話加上危機管控降低意外成本。對話不是讓步，而是避免誤判的安全基礎設施。台海要穩，必須嚇阻與對話並行：先從民生、經貿、災害救援、公共衛生、氣候、打擊跨境犯罪等非政治領域恢復例行溝通，採小組化、技術化、可交付的方式推進；同時建立最低限度的危機管理工具，包括即時聯絡、事件通報、海空相遇規範與演訓訊息可控揭露，降低擦槍走火與升高螺旋。另外，正視台獨帶來的安全威脅，要摒棄意識形態之爭，避免走火，我方不是麻煩的製造者，而是機會的創造者，把最壞的情勢變小，避免意外導致失控的局面。

楊建綱強調，制度韌性提供可預測性，嚇阻能力守住底線，風險治理降低意外成本。當台灣同時做到可預測、可防衛、可管控，就能從被動的地緣前線，走向主動的區域穩定支點。台灣穩定運作的一天，世界就多一天安全秩序與經濟紅利。

台美關係 台海議題
