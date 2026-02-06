台灣攜美商Kratos合作打造攻擊無人機 因應中國威脅
美商Kratos公司與台灣軍方成功測試一款新型噴射動力攻擊無人機「勁蜂四型」，設法在中國威脅日增之際，迅速提升台灣大舉部署低成本無人機的能力。
路透社報導，Kratos今天發布聲明說，雙方工程師近期在該公司位於奧克拉荷馬市（Oklahoma City）的設施完成台灣任務酬載與「勁蜂四型」的系統整合測試。
Kratos稱此次測試為一項「里程碑」，有望為該公司和台灣國家中山科學研究院（中科院）加強合作鋪路。
台灣正積極拓展與美國的安全連結，包括共同研發和製造武器。
中科院在聲明中形容這個計畫是台美防務科技合作的「一項新里程碑」，這類合作有助縮短研發時程，並能符合台灣對「快速反制與遠距先發制人打擊」的需求。
Kratos指出，「勁蜂四型」正以低成本、類似巡弋飛彈武器的方式進行研發，雙方目標是在台灣部署「大量」這類系統，以發揮嚇阻作用並當成戰時資產。
台灣政府正持續努力取得低成本、數量充足的無人系統，對提高北京可能攻台的難度至關重要。
