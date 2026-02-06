改寫島鏈態勢？網傳國造潛艦因在野杯葛失落20年 專家揭破局關鍵

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
海鯤艦展開潛航測試，軍事專家回顧，雖然20年前特別預算預算審查延宕導致華府不悅，但破局的真正關鍵，是美國從2002年初到2007年底，始終無法找到願意合作建造柴油潛艦的歐洲國家。記者劉學聖／攝影
海鯤艦展開潛航測試，軍事專家回顧，雖然20年前特別預算預算審查延宕導致華府不悅，但破局的真正關鍵，是美國從2002年初到2007年底，始終無法找到願意合作建造柴油潛艦的歐洲國家。記者劉學聖／攝影

國造潛艦海鯤艦近期展開潛航測試，有媒體及社群開始流傳，假如立法院在2005年就通過向美採購8艘潛艦的預算，台灣早已建立潛艦戰力。不過軍事專家指出，雖然當年預算審查延宕導致華府不悅，但破局的真正關鍵，是美國從2002年初到2007年底，始終無法找到願意合作的歐洲國家

賴政府提出1.25兆元軍購特別預算但遭在野黨杯葛卡關，另一方面，海鯤艦近期展開潛航測試。有不具名官員透過媒體宣稱，如果20年前對美採購8艘潛艦順利成軍，就可改寫第一島鏈安全態勢，但潛艦預算卻被封殺69次，導致胎死腹中，重挫國防進程。此番言論也引起媒體及社群側翼跟進。

曾任立院助理多年，當年親歷扁政府時期「三項軍購」折衝過程的淡江大學戰略所助理教授揭仲回顧，2001年4月美國總統小布希宣布出售8艘潛艦給我方時，立即引發美國海軍內部不小反對聲浪，主因是美國海軍在1959年就已決定潛艦部隊「全核動力化」，此後就未再建造柴油潛艦；美國海軍擔憂若美國造船廠恢復傳統潛艦生產線，由於價格便宜，美國國會可能要求美國海軍採購。

由於潛艦部隊的強烈反對，美方原本打算透過國際標，由得標廠商建造潛艦後交給美國，再由美國轉交我方，2001年11月邀集美、德、荷、法與西等國廠商首次邀商說明會，我方中船也在立法院的支持下表達建造意願。

2002年7月台美雙方初步決定2003年下半年完成潛艦招標作業，美方經數個月評選後於2004年上半年向我方提出建議；我方據以編列預算送立院審議，同年7月簽署發價書，等2004年底通過潛艦預算後，2005年2月完成選商，確定潛艦構型。

不過2002年12月，美國海軍部決定改由美國廠商主導、與其他國家廠商合作生產，據推測，可能是德、荷、西、法等國政府因中共壓力，不太可能同意本國廠商為台灣建造整艘潛艦；也可能美芳如諾格、通用動力等船廠希望透過與歐洲合作的方式進軍傳統潛艦國際市場。

為此，諾格和通用動力各自找上德國HDW及西班牙IZAR造船廠為合作對象，由於德國HDW面臨財務危機，因此諾格陸續收購HDW股權至2002年10月已近75%，不過收購消息已經曝光，使德國政府態度轉趨保守，諾格也開始出脫對HDW的持股。同一時期，通用動力相中的西班牙IZAR合作案也因西國大選變天導致美西外交關係降溫，連帶潛艦計畫也告吹。

揭仲分析，2004年6月扁政府將三項軍購特別條例及特別預算送到立法院前，美商結合歐洲國家造船廠替我國建造潛艦的機會之窗，就已經關閉。此後雖然美方仍持續試圖說服西班牙及德國政府，但仍遭遇兩國政府的拒絕。到了2007年底，當西班牙後德國政府仍拒絕和美方合作後，美國國防部的態度也出現變化，開始暗示我方主動撤案。

揭仲指出，從一連串過程可知，在陳水扁政府於2004年6月將潛艦在內的「重大軍事採購條例」草案及特別預算送交立院審議前，美國尋找歐洲合作建造潛艦的努力就已落空，後續的發展也越來越不利，在美國始終找不到歐洲合作廠商的情況下，就算立法院在2004年6月就通過特別預算，潛艦的建造還是無法進行。

