曝美已提出M109A7發價書草案 國防部：爭取展延簽署期限

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，美國政府已經對我方提出「M109A7自走砲」3項軍售的發價書草案，有效期限到3月15日，若未獲得美方同意展延發價書效期，需在3月31日支付首期款。國防部強調，將向美方爭取展延發價書簽署效期。圖／聯合報系資料照片
國防部今天表示，美國政府已經對我方提出「M109A7自走砲」3項軍售的發價書草案，有效期限到3月15日，若未獲得美方同意展延發價書效期，需在3月31日支付首期款。國防部強調，將向美方爭取展延發價書簽署效期，避免因未在時限內簽署，導致全案取消。

國防部表示，美國政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。

國防部指出，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前敵情威脅。目前，特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部強調，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，以維國家安全。

國防部 美方 軍售
