成功嶺士兵打靶重傷照遭瘋傳！中檢起訴版主、軍警12人 軍方回應了

針對去年9月陸軍十軍團234旅邵姓士兵於成功嶺打靶受傷、術後驚悚照片遭外洩案，台中地檢署今日偵查終結。檢方認定傷亡照片散布嚴重違反「個資法」，正式起訴包括臉書版主、軍人及警察在內共12人；至於事故本身，軍方強調，經鑑定裝備正常且程序合規，查無他人刑事責任。

陸軍十軍團機械化步兵第二三四旅去年9月22日下午，在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，傳出邵姓士兵打靶事故，致左臉等處嚴重受創。事後邵男病況照片外洩，因畫面驚悚在網路流傳引發關注，檢方主動剪報分案追查，查出臉書版主、2名軍人、1名警察散布，依違反個資法起訴12人。

陸軍第十軍團少將發言人鄭傑元表示，尊重檢調單位偵辦結果，事發以來秉持照顧袍澤的原則，指揮部與醫療團隊持續給予照護，並與家屬保持聯繫提供諮詢與協助；另將持恆加強官兵精進射擊訓練安全管控作為，確保部隊訓練安全。

第十軍團並表示，去年9月22日轄屬234旅邵姓士兵射擊受傷事故案，台中地檢署今日偵查終結，綜合相關檢察結果，確認裝備均屬正常，射擊均依規定執行，查無他人涉有刑事責任；另有關傷勢照片遭不當散布情事，已對涉違反個人資料保護法之行為人，提起公訴或緩起訴處分。