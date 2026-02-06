海鯤今第四度潛航測試！台船：已完成潛望鏡深度試驗 目標6月交艦

海鯤艦今天上午再次出海執行第四次潛航測試，台船董事長陳政宏表示，潛航測試的次數要看是否進度順利以及要調校的項目。總經理蔡坤宗說，目前下潛達到的深度無法明說，不過早已完成呼吸管與潛望鏡深度測試，也會以今年6月交艦為目標。

陳政宏今天與媒體座談時表示，關於淺水和深水潛航的測試都有排定測試科目，測試次數要看科目進度，若測試順利就可照原定計畫，若有問題也要看程度與重複測試的時間。他指出，潛航測試不會只有少數幾次，往後的深度越來越深，花的時間也會比較久。

對於外界紛紛預測海鯤艦測試的深度，究竟是10-20公尺的「呼吸管深度測試」、50-100公尺的「淺水深度測試」或100公尺以上的「深水深度測試」？台船總經理蔡坤宗說，目前的測試深度無法明說，不過早已完成呼吸管與潛望鏡深度測試。

他強調，做了潛航之後，就代表整個水密性，包括結構和水密安全已經完全都沒有問題，剩下只有說抗壓力不一樣而已，唯一有差就是壓力殼耐壓、及通海的管路、艦殼閥等，這些和真正的壓力有關。

外界也關切預期能交船的時間，陳政宏說「大家猜測大概都在合理猜測的範圍內。」台船配合海軍的要求進行，一定會在安全、品質都能達標的情況下盡可能早點完成。另外除了測試和調校之外，相關的工程和技術文件都要準備。

陳政宏形容，海軍256戰隊非常專業，考慮也很周到仔細，相當關切安全問題，不但早已編定好緊急操作程序及手冊，每次出航前也會一再檢查是否達到安全標準。他自己也會不影響科目、參與測試人數需求的情況下，擇期參加潛航。

蔡坤宗說，目前仍以6月交艦為目標，以此來計算大概延遲200到210天，按每天19萬來計罰大約3800多萬元，這些預計減少的收入，台船已經預先提列損失。

台船並指出，國造潛艦後續的魚雷管、電瓶等重要零組件，仍以國外採購方式籌獲，後續也將以提升本土化自製率為目標，對於潛艦用鋰電池也已經在開發，也在研擬安全規範，後續就看國防部和海軍的需求。