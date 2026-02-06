快訊

台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！家屬怒開記者會

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

中科院與美商宣布研發成功 靶機改造為廉價無人攻擊機

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院今天表示，已與美商成功完成整合式 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（Attack UAV） 測試。圖/中科院提供
中科院今天表示，已與美商成功完成整合式 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（Attack UAV） 測試。圖/中科院提供

中科院今天表示，已與美商成功完成整合式 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機（Attack UAV） 測試，這型「勁蜂4型」高速攻擊無人機，將實現我國「可負擔的大量戰力」目標。

中科院表示，「勁蜂4型」無人機具備於有人與無人協同作戰（MUM-T），或作為巡飛攻擊彈（Loitering Munition）的性能。

中科院表示，「勁蜂4型」案最終目標，是在台灣建立具備高數量部署能力的 Mighty Hornet IV 無人機系統艦隊，以實現「可負擔的大量戰力」目標。

中科院表示，「勁蜂4型」是與美商 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（NASDAQ：KTOS） 合作研發，今天共同宣布完成測試。

中科院表示，我方技術團隊本週已前往 Kratos 位於美國奧克拉荷馬市的設計與生產設施，以完成需求確認與設計定案。

中科院說，勁蜂4型這型整合式 Mighty Hornet IV 攻擊型無人機，由於MQM-178 Firejet 靶機改造，改裝後的具備高速性能，包括最高時速可達 0.8 馬赫、高 G 機動能力，以及超過 3萬5000英呎的作業高度。

中科院 無人機
