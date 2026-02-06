指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

民眾黨主席黃國昌日前在聯合報專訪時，質疑過去政府投資軍事，是基於什麼樣的建軍想像？比如曾編好幾百億買地表最強坦克車M1A2T，但M1A2T不適合台灣地形、道路跟橋樑也無法承受重量，政府卻沒有誠實地跟台灣人報告。

黃國昌1月閃電赴美後，民眾黨自提軍購特別條例草案，他質疑過去政府投資在軍事、國防，是基於什麼樣的建軍、戰略想像開出的清單？我政府編好幾百億去買M1A2T，是地表上最強坦克車，但問題是M1A2T符合台灣作戰需求嗎？因為M1A2T非常重，台灣大部分道路跟橋樑無法承受其重量，它適合在烏克蘭平原上面作戰，而台灣是丘陵地形上上下下、路彎來彎去，代表M1A2T在台灣行動力相當受限。

黃國昌說，雖然美國有跟台灣說，你們不適合買M1A2T，但最後美方認為，既然我方政府已經決定要花錢，是你們台灣人的錢、台灣國會也同意，那就尊重台灣的決定、賣給我方，而這些政府卻沒有誠實地跟台灣人報告。

黃國昌表示，政府過去5年到底買了什麼、基於什麼樣的建軍想像、到貨的狀況、過去和未來要買的軍備彼此配合關係是什麼、全壽期成本是多少？政府買一堆東西堆著，維護都要成本，不管是火砲還是無人機，後面推進的那些火藥，過了幾年就無法發揮正常功能要汰換。台灣人對於該買的武器，從來沒有少過、少給過錢。但是過去給錢的經驗，換來的卻是要等到出事了，才發現原來給了錢東西沒到。

黃國昌說，一個負責任的國會，絕對不是給了錢，責任就完成了。是還要知道該有的東西有沒有來，該裝的設備有沒有裝、有沒有辦法發揮功能，才是一個正常的國會應該扮演的角色，但民進黨政府面對這些問題都不想回答，只會繼續政治攻擊抹紅、抹黑。