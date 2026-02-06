快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片

民眾黨主席黃國昌日前在聯合報專訪時，質疑過去政府投資軍事，是基於什麼樣的建軍想像？比如曾編好幾百億買地表最強坦克車M1A2T，但M1A2T不適合台灣地形、道路跟橋樑也無法承受重量，政府卻沒有誠實地跟台灣人報告。

黃國昌1月閃電赴美後，民眾黨自提軍購特別條例草案，他質疑過去政府投資在軍事、國防，是基於什麼樣的建軍、戰略想像開出的清單？我政府編好幾百億去買M1A2T，是地表上最強坦克車，但問題是M1A2T符合台灣作戰需求嗎？因為M1A2T非常重，台灣大部分道路跟橋樑無法承受其重量，它適合在烏克蘭平原上面作戰，而台灣是丘陵地形上上下下、路彎來彎去，代表M1A2T在台灣行動力相當受限。

黃國昌說，雖然美國有跟台灣說，你們不適合買M1A2T，但最後美方認為，既然我方政府已經決定要花錢，是你們台灣人的錢、台灣國會也同意，那就尊重台灣的決定、賣給我方，而這些政府卻沒有誠實地跟台灣人報告。

黃國昌表示，政府過去5年到底買了什麼、基於什麼樣的建軍想像、到貨的狀況、過去和未來要買的軍備彼此配合關係是什麼、全壽期成本是多少？政府買一堆東西堆著，維護都要成本，不管是火砲還是無人機，後面推進的那些火藥，過了幾年就無法發揮正常功能要汰換。台灣人對於該買的武器，從來沒有少過、少給過錢。但是過去給錢的經驗，換來的卻是要等到出事了，才發現原來給了錢東西沒到。

黃國昌說，一個負責任的國會，絕對不是給了錢，責任就完成了。是還要知道該有的東西有沒有來，該裝的設備有沒有裝、有沒有辦法發揮功能，才是一個正常的國會應該扮演的角色，但民進黨政府面對這些問題都不想回答，只會繼續政治攻擊抹紅、抹黑。

M1A2T 黃國昌
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃國昌：劉世芳不提供機密文件給李貞秀 空洞化陸配參政權

蘇巧慧「弱雞變母雞」！陳世軒：實力更勝林佳龍跟蘇貞昌 藍白不能小覷

政院指「介入台灣內政太深」說法不專業 民眾黨反嗆解決提出問題的人

黃國昌自認更知道怎麼對付民進黨 李四川接球回應這麼說

相關新聞

影／海鯤號大雨中第4次出海潛航測試 軍事學者估測試順利6月可交艦

國造潛艦海鯤號今天上午9時20分在大雨中第4度破浪出海潛航測試，現場有軍事迷大雨中拉布條喊加油；軍事觀察學者表示，海鯤號...

指美方都說M1A2T不適合台灣 黃國昌：政府沒誠實跟人民報告

民眾黨主席黃國昌日前在聯合報專訪時，質疑過去政府投資軍事，是基於什麼樣的建軍想像？比如曾編好幾百億買地表最強坦克車M1A...

顧立雄：中共意圖形塑台海內海化假象 麻痺民眾心防

國防部長顧立雄表示，共機去年擾台達3764架次、較113年增長23%，且中共意圖形塑「台海內海化」假象，透過灰色地帶及認...

顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

國防部長顧立雄表示，美國修訂法律讓台灣享北約+同等軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等武器今年將陸續交運。此外，...

美國會報告：台灣預算僵局引外界質疑防衛能力

美國會研究處指出，中國宣稱擁有台灣主權，但從未實際控制台灣。解放軍重點發展兼併台灣所需的作戰能力。另一方面，台灣政府與在...

蔣經國日記／美控滋擾案操縱 蔣經國不在台灣當了冤大頭

1957年美軍判決士官槍殺台灣民眾無罪，美方未檢討形同殖民地的治外法權審判爭議，卻對民眾群聚美國大使館抗議，窮盡一切力氣打壓蔣經國，在此之前的2年，1955年2月華美協進會舉行時裝表演遭到軍友社抗議，美方也將這筆爛帳算到蔣經國頭上，要求蔣經國具體說明時裝表演滋擾事件時的行蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。