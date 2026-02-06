影／海鯤號大雨中第4次出海潛航測試 軍事學者估測試順利6月可交艦

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
國造潛艦海鯤號今天上午9時20分在大雨中第4度破浪出海潛航測試。記者石秀華／攝影
國造潛艦海鯤號今天上午9時20分在大雨中第4度破浪出海潛航測試，現場有軍事迷大雨中拉布條喊加油；軍事觀察學者表示，海鯤號已進行第4次的潛航測試，自「上禮拜開始」展開潛航科目。每一次潛航測試結束，所需的「調校時間顯著縮短」，評估測試良好，6月應可如期交艦。

海鯤艦經去年6次浮航，今年1月開始潛航測試，已在1月29日、30日、2月5日出海3度潛航測試。

今天上午8時海鯤號第4次出海潛航測試，但時間延誤，直至約9時才「現身」，出船塢時，高雄的天氣從原本細雨、出太陽到大雨，海鯤號在前導船及海軍小艇的引導及護衛下出海。現場有軍事迷不畏晴雨守候，拉紅布條替海軍和海鯤號打氣加油。

軍事觀察學者紀東昀在現場觀察，受訪表示海鯤號已進行至第4次的潛航測試」，自「上禮拜開始」展開潛航科目；紀東昀指出，海鯤號每一次潛航測試結束後，所需的「調校時間顯著縮短」，顯示目前測試流程成熟且高效。

在執行節奏方面，紀東昀表示，海鯤號測試採「早上出航、晚上返港」的長時程單日航行模式，意味現場團隊得以在同一航次中覆蓋多項測試科目，作業連貫。他評估，海鯤號今日測試水域仍維持在「100公尺以內」的潛深範圍，符合逐步擴充風險控管的程序安排。

「浮航測試做了6次的話，那潛航測試只會多不會少。」紀東昀指出，海鯤號目前潛航測試順利的核心原因明確指向「前期浮航測試的徹底性與優化成效」，包括水下通訊系統運作、在潛望鏡深度進行換氣、充電作業以及聲納系統功能與效能的潛航測試，整體而言，「科目都還蠻順利的」，他預估今年6月交艦的目標仍有可能。

海鯤號 軍事
