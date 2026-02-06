快訊

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

13年前舊iPhone復活還能用！蘋果祭出更新 iPhone 5s再續命N年

顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

中央社／ 台北6日電
國防部長顧立雄。圖／ 聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／ 聯合報系資料照

國防部顧立雄表示，美國修訂法律讓台灣享北約+同等軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等武器今年將陸續交運。此外，國防部推動8年、1.25兆元特別條例，規劃台美共同研發並結合國內非紅供應鏈，自製21萬架無人機、1000艘無人艇，強化國防自主。

顧立雄近日向媒體表示，對美軍購先前受全球供應鏈影響的產能已逐步恢復，美國政府為改善效率，修訂「武器出口管制法」，讓台灣享有與北約+（NATOPlus）成員國同等的軍售待遇，有助加速行政程序並縮短通知國會期程。

顧立雄說明，目前多數案子依照節點陸續交運，若今年度總預算順利通過，M1A2T戰車今年可全數解繳外，HIMARS海馬士多管火箭、魚叉飛彈系統、ALTIUS 600無人機、MQ-9B高空無人機、彈簧刀300、MS110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區系統等，都會在今年分批交運。

除了直接軍購，顧立雄說，國防部規劃透過台美共同研發採購新興科技，導入先進技術與作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產線擴建與產能升級。這項包含在8年、1兆2500億元的特別條例中，除滿足戰備存量，更考量扶植國內國防產業與打造非紅供應鏈，將由國內自製21萬架無人機與1000餘艘無人艇，預估可創造新台幣4000億元產值與9萬個工作機會。

國防自主與單兵裝備方面，顧立雄說明，國機國造勇鷹高教機預計今年底完成生產66架，目前已交機52架；國艦國造則持續推動輕型巡防艦、高效能艦艇、新型救難艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦海鯤號正依序執行各項測試，在安全無虞下推動後續驗證；T112新式戰鬥步槍生產效率已提高，新式戰鬥背心去年完成3萬組交付，今年預計再產製6萬組，確保官兵獲得優質防護。

顧立雄也提到，雖1.25兆元特別條例尚未付委，但已完成機密專報，戰規司長黃文啓中將、發言人孫立方中將也努力進行政策宣導，盼能獲得外界與立委的支持。他強調，投資國防是在投資和平，堅信自助而後人助，國防安全必須掌握在自己手中。

國防部 顧立雄 M1A2T 軍購 北約
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國軍訓練強度再提升：基地戰術測驗延長為連續10天9夜

顧立雄視導軍備局202廠 籲落實工安強化國防自主

國軍無人機部隊官兵被變相凍薪？徐巧芯籲顧立雄：欠錢不能過年

張又俠、劉振立落馬對台海局勢影響？顧立雄不願明說

相關新聞

影／海鯤號大雨中第4次出海潛航測試 軍事學者估測試順利6月可交艦

國造潛艦海鯤號今天上午9時20分在大雨中第4度破浪出海潛航測試，現場有軍事迷大雨中拉布條喊加油；軍事觀察學者表示，海鯤號...

傳政院不副署眷改條例 羅智強：不解決問題還違法製造問題

「國軍老舊眷村改建條例」三讀通過修正，傳行政院將不覆議也不副署。國民黨立委羅智強今表示，若消息屬實，那就是民進黨執政自己...

顧立雄：中共意圖形塑台海內海化假象 麻痺民眾心防

國防部長顧立雄表示，共機去年擾台達3764架次、較113年增長23%，且中共意圖形塑「台海內海化」假象，透過灰色地帶及認...

顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

國防部長顧立雄表示，美國修訂法律讓台灣享北約+同等軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等武器今年將陸續交運。此外，...

美國會報告：台灣預算僵局引外界質疑防衛能力

美國會研究處指出，中國宣稱擁有台灣主權，但從未實際控制台灣。解放軍重點發展兼併台灣所需的作戰能力。另一方面，台灣政府與在...

蔣經國日記／美控滋擾案操縱 蔣經國不在台灣當了冤大頭

1957年美軍判決士官槍殺台灣民眾無罪，美方未檢討形同殖民地的治外法權審判爭議，卻對民眾群聚美國大使館抗議，窮盡一切力氣打壓蔣經國，在此之前的2年，1955年2月華美協進會舉行時裝表演遭到軍友社抗議，美方也將這筆爛帳算到蔣經國頭上，要求蔣經國具體說明時裝表演滋擾事件時的行蹤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。