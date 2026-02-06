顧立雄：對美軍購享北約成員同等待遇 加速形成戰力

國防部長顧立雄表示，美國修訂法律讓台灣享北約+同等軍售待遇，大幅簡化行政程序，M1A2T戰車等武器今年將陸續交運。此外，國防部推動8年、1.25兆元特別條例，規劃台美共同研發並結合國內非紅供應鏈，自製21萬架無人機、1000艘無人艇，強化國防自主。

顧立雄近日向媒體表示，對美軍購先前受全球供應鏈影響的產能已逐步恢復，美國政府為改善效率，修訂「武器出口管制法」，讓台灣享有與北約+（NATOPlus）成員國同等的軍售待遇，有助加速行政程序並縮短通知國會期程。

顧立雄說明，目前多數案子依照節點陸續交運，若今年度總預算順利通過，M1A2T戰車今年可全數解繳外，HIMARS海馬士多管火箭、魚叉飛彈系統、ALTIUS 600無人機、MQ-9B高空無人機、彈簧刀300、MS110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區系統等，都會在今年分批交運。

除了直接軍購，顧立雄說，國防部規劃透過台美共同研發採購新興科技，導入先進技術與作戰概念，並推動各兵工廠彈藥生產線擴建與產能升級。這項包含在8年、1兆2500億元的特別條例中，除滿足戰備存量，更考量扶植國內國防產業與打造非紅供應鏈，將由國內自製21萬架無人機與1000餘艘無人艇，預估可創造新台幣4000億元產值與9萬個工作機會。

國防自主與單兵裝備方面，顧立雄說明，國機國造勇鷹高教機預計今年底完成生產66架，目前已交機52架；國艦國造則持續推動輕型巡防艦、高效能艦艇、新型救難艦、快速布雷艇等建案；潛艦原型艦海鯤號正依序執行各項測試，在安全無虞下推動後續驗證；T112新式戰鬥步槍生產效率已提高，新式戰鬥背心去年完成3萬組交付，今年預計再產製6萬組，確保官兵獲得優質防護。

顧立雄也提到，雖1.25兆元特別條例尚未付委，但已完成機密專報，戰規司長黃文啓中將、發言人孫立方中將也努力進行政策宣導，盼能獲得外界與立委的支持。他強調，投資國防是在投資和平，堅信自助而後人助，國防安全必須掌握在自己手中。