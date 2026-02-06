國軍訓練強度再提升：基地戰術測驗延長為連續10天9夜

國軍訓練強度將再提升：陸軍部隊「下基地」（兵科基地訓練），期末戰術測驗延長為10天9夜，24小時連續對抗。後備軍人教召，一律改為14天。至於今年將陸續返國的武器，除了M1A2戰車、海馬士火箭之外，還有岸基魚叉飛彈、多款大小無人機、火山布雷系統、F-16偵照莢艙、新式通訊系統等。

國防部長顧立雄日前與媒體餐敘，提及未來施政規劃。他也再度喊話，希望立院儘速審查1.25兆特別預算，以及115年度國防預算，並宣稱特別預算可創造超過4000億產值、9萬名工作機會。

顧立雄表示，共機逾越海峽中線進入西南及東部空域，由前年3066架次，增至去年3764架次；作戰艦駛入應變區，由2475艘次增至2640艘次。國軍秉持不升高衝突、不挑起事端原則，掌握共軍動態，並精實三軍聯合作戰能力。

漢光42號演習維持10天9夜，聚焦於分散式指管、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行、無人機防處與人力動員演練。陸軍汲取美軍經驗，執行新式兵科基地訓練，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段，以往5天4夜的戰術測驗，改為結合作戰進程，實施10天9夜、24小時連續對抗，驗證協同作戰能力，也磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。584聯兵旅在三軍聯訓基地進行的「聯勇」實彈操演，將配屬一個由義務役為主的步兵營。後備軍人教召，今年開始全面實施14天，取消以往的5至7天，優先進行常備部隊編實動員。

顧立雄宣稱，本年度預算若通過，M1A2T戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIUS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300無人機、MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

國軍也規劃引進更多國外已有實績的新興裝備，驗證是否符合作戰需求。包括無人地面載具、四足機器人（機器狗）、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，採「小批量採購測試、快速建案、儘速獲得」方式，運用最新裝備來發展戰術戰法。