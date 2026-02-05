藍營金主CK楊談軍購 「要買得準、買得到、買得值得」

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱日前開設臉書，今再發文談軍購議題。他強調，軍購要買，但要買得準、買得到、買得值得。他支持國防，也支持符合當下需求、具備即戰力的軍事採購；但反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。

楊建綱指出，在高度變動的國際局勢與印太安全架構下，台灣確實需要強化國防、提升自我防衛能力。然而，支持國防，不等於對任何軍購案照單全收；真正負責任的態度，是確保每一筆軍事採購都 「買得準、買得到、買得值得」，而非在外部壓力下倉促通過、失去談判空間。

楊建綱說，國防預算的核心目的，應該是直接提升台灣本土防衛能力，不是為了配合抽象的「印太戰略」口號。印太安全固然與台灣相關，但國防部有責任清楚說明，這些採購項目，究竟如何在短期與中期內，實際提升台灣的存活率、制海與制空能力？

他認為，若採購科目與本土防衛需求之間關聯薄弱，甚至出現「文不對題」的情況，就應要求重啟說明與檢討，而非草率放行。軍購不是象徵性表態，而是攸關戰場生死的實際能力建構。

其次，楊建綱說，「錢先付、貨不來」不是支持國防，而是治理失能。過去多年，台灣已預付大量款項向美方採購先進武器，卻屢屢面臨交貨延宕的現實。產能不足、供應鏈瓶頸與優先順序問題，導致「錢付了、戰力卻空窗」，甚至出現「到貨即過時」的風險。在既有軍購案尚未如期交付的情況下，是否應該先確保已簽約項目到位，而非不斷疊加新的訂單？這不只是軍事問題，更是重大的治理與監督問題。

楊建綱說，談判不是反美，而是爭取應有的尊重與對等。如果台灣在區域安全中被視為高度重要，美方對台灣的裝備規格、交付時程與整體待遇，理應接近「日本、韓國」等重要盟友，而非長期接受降階版裝備或不確定的交貨承諾。爭取對等，不是挑釁，而是正常的談判立場。沒有談判空間的軍購，只會讓台灣成為被動接受的一方，既不利於國防實質強化，也無助於長期台美互信。

楊建綱表示，台灣是四面環海的海島國家， 海權與空防就是生存權。因此，軍購資源應優先投入：能立即提升制海、制空能力的關鍵裝備、攸關飛行員與部隊安全的實質設施，如F-16自動地面防撞系統、符合台灣作戰環境、可快速形成戰力的項目。而非耗費巨資在象徵性、延遲性或不符實戰需求的採購上。

他也提到，國家安全不只來自武器數量，也來自穩定的社會與經濟基礎。若軍購規模失衡，長期排擠民生、經濟與社會建設支出，反而可能削弱國內共識與社會韌性。真正強大的國防，是建立在人民撐得住、社會穩得住的基礎之上。

楊建綱說，他支持國防，也支持符合當下需求、具備即戰力的軍事採購；但反對沒有談判、沒有交期保障、沒有台灣本土防衛邏輯的軍購方式。保護台灣，不能只靠口號需要更理性、務實、負責任的決策，守住台海和平。