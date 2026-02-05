快訊

立陶宛後悔了？ 外交部：設處名稱為雙方共識 將持續深化台立關係

多人腹瀉發燒…台中市日式餐廳疑爆食品中毒 市府勒令停業

馬如龍愛子猝逝主因「心因性猝死」！女兒黃詠淇忍滅頂之痛悲痛證實

影／台船試車歷10.5小時 海鯤艦第三度潛航安全返港

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，上午由「奮鬥魔鬼魚」無人船陪航至高雄港二港口。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，上午由「奮鬥魔鬼魚」無人船陪航至高雄港二港口。記者林保光／攝影

國造潛艦海鯤艦今天第三次出海潛航測試，破出海潛航紀錄，歷時10.5小時，於今晚6時30分順利自高雄港第二港口返航。

海鯤艦去年經6次浮航測試，今年開始潛航測試，在1月29日、30日2度自高雄港二港口出海潛航，今天第三次潛航，測試海域維持在高雄港二港口至左營之間的海域。

海鯤艦1月29日首次潛航，耗時8小時，僅相隔14小時，30日立即再度出海，歷時6個多小時返航。今天上午8時第三次出海潛航，台船以「台船試車」報出入港，直到6時30分才返港，測試歷時10.5小時。軍事觀察學者認為，可能要反覆測試或測試順利，才根據測試計畫多做幾項科目。

軍事觀察學者紀東昀說，海鯤艦今天再度出海測試，仍鎖定在50至100公尺水深的淺水海域，明天還要再出海測試，潛航測試比浮航測試「只會多、不會少」，測試科目是在不同深度之下反覆測試，將整個設備全部驗證過，才能確保在水底運作正常。

台船公司依測試程序書，逐次執行各表定操作深度，測試艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等科目，驗證全艦功能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

海鯤艦今天第三次出海潛航測試，至晚間6時30分左右，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，至晚間6時30分左右，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影

海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影

海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影
海鯤艦今天第三次出海潛航測試，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影

海鯤艦 高雄港 軍事 潛艦 海軍
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

影／海鯤潛艦第3度出海潛航 將接連兩天海測

李嘉誠旗下長和提仲裁 爭巴拿馬港口經營權

國造潛艦海鯤艦潛航 賴總統、吳釗燮曝獨家空拍畫面

相關新聞

影／台船試車歷10.5小時 海鯤艦第三度潛航安全返港

國造潛艦海鯤艦今天第三次出海潛航測試，破出海潛航紀錄，歷時10.5小時，於今晚6時30分順利自高雄港第二港口返航。

面對北京反彈…法駐台代表：各國軍艦穿台海是維護國際法 並非挑釁

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）今天表示，各國海軍艦艇穿越台灣海峽的任務，其目標是維護國際法，而非挑釁行...

海巡署2月13日啟動春安工作 應處中國大陸灰色地帶侵擾

春節海上活動密集，海巡署今天表示，13日至23日將展開11天的「春節安全維護工作」，動員各式艦船艇預置應處中國灰色地帶侵...

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

傳國軍有意將向美採購的 M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，未來將前推至澎湖、東引，延伸對大陸內陸的打...

中共殲7藏身台東？衛星圖掀討論 軍事迷吐槽：該換殲20了

近日有軍事迷在網路社群分享谷歌衛星地圖截圖，發現在台東太麻里空軍靶場跑道旁，疑似出現2架中共米格21（殲7）型戰機，引發...

海鯤艦今第三次潛航測試 反覆50至100公尺水深驗證系統

國造潛艦海鯤艦今天上午第三度出海潛航測試，軍事迷獲悉消息，也趕去為海鯤艦及海軍等單位加油。軍事觀察學者表示，海鯤艦測試良...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。