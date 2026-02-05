影／台船試車歷10.5小時 海鯤艦第三度潛航安全返港

國造潛艦海鯤艦今天第三次出海潛航測試，破出海潛航紀錄，歷時10.5小時，於今晚6時30分順利自高雄港第二港口返航。

海鯤艦去年經6次浮航測試，今年開始潛航測試，在1月29日、30日2度自高雄港二港口出海潛航，今天第三次潛航，測試海域維持在高雄港二港口至左營之間的海域。

海鯤艦1月29日首次潛航，耗時8小時，僅相隔14小時，30日立即再度出海，歷時6個多小時返航。今天上午8時第三次出海潛航，台船以「台船試車」報出入港，直到6時30分才返港，測試歷時10.5小時。軍事觀察學者認為，可能要反覆測試或測試順利，才根據測試計畫多做幾項科目。

軍事觀察學者紀東昀說，海鯤艦今天再度出海測試，仍鎖定在50至100公尺水深的淺水海域，明天還要再出海測試，潛航測試比浮航測試「只會多、不會少」，測試科目是在不同深度之下反覆測試，將整個設備全部驗證過，才能確保在水底運作正常。

台船公司依測試程序書，逐次執行各表定操作深度，測試艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等科目，驗證全艦功能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

海鯤艦今天第三次出海潛航測試，至晚間6時30分左右，歷時10.5小時安全返回高雄港。記者林保光／攝影

